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Российский Ил-76 — что известно о военно-транспортном самолете

24 января 2024 12:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Российский Ил-76 — что известно о военно-транспортном самолете
Российский самолет Ил-76. Фото: air-defense.net
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 известен как первый в мире реактивный стратегический авиалайнер. Сегодня, 24 января, произошла очередная авиакатастрофа Ил-76. Произошло падение самолета в Белгородской области РФ.

Новини.LIVE собрали всю известную информацию о российском самолете Ил-76.

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Назначение самолета РФ Ил-76

Ил-76 был разработан на одном из передовых заводов России — Авиационном предприятии имени Ильюшина. Самолет является военно-транспортным авиалайнером и первым в мире стратегическим реактивным воздушным судном. Первый образец самолета был создан в 1971 году, еще тогда, более 50 лет назад, его считали наиболее высокотехнологичным транспортным самолетом в мире. Ил-76 — первый в истории СССР военно-транспортный самолет с турбореактивными двигателями.

Конструкция самолета Ил-76
Конструкция самолета Ил-76. Фото: wikipedia

Его главным предназначением является военная транспортировка и десантирование личного состава, техники и грузов разного назначения. Воздушное судно используют на бетонных и грунтовых аэродромах. Максимальная грузоподъемность Ил-76 составляет 60 тонн при полете на расстояние до 4200 километров.

У самолета все его кабины загерметизированы, благодаря чему можно перевозить 167 человек с личным оружием. Также он способен транспортировать все виды боевой техники воздушно-десантных подразделений и большую часть техники мотострелковых дивизий.

Впервые на российский учет вооружения самолет встал в гарнизоне Кречевицы.

Применение Ил-76

Российские авиаконструкторы разработали немало модификаций Ил-76, в том числе Ил-76М, Ил-76Т, Ил-76МД, А-50 и т.д. Все его модификации являются основными самолетами военно-транспортной авиации России и Украины. Также такие воздушные суда находятся в составе военно-воздушных сил Алжира, Индии, Иордании, Ирана, Ирака, Китая, Ливии, Северной Кореи и Сирии.

Многие частные авиакомпании используют Ил-76 для осуществления гражданских транспортных перевозок.

Соответственно, сейчас, во время полномасштабной войны в Украине, оккупанты тоже применяют авиалайнер для разнообразных нужд.

Падение российских самолетов Ил-76

Летом 2023 года в результате атаки украинских дронов на псковском аэродроме были уничтожены четыре военно-транспортных самолета РФ и еще несколько были повреждены.

В Корочанском районе Белгородской области в России 24 января упал самолет Ил-76. Источники УП в Вооруженных силах подтвердили факт падения самолета. Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300. По разным источникам росСМИ, на борту было по меньшей мере 63 человека.

Ранее мы писали, что 23 сентября в аэропорту Мали разбился российский самолет Ил-76, на борту которого могли быть "вагнеровцы". Авиакатастрофа случилась прямо во время посадки.

война
катастрофа Ил-76
самолет
Россия

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