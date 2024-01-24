Російський Іл-76 — що відомо про військово-транспортний літак

Російський літак Іл-76. Фото: air-defense.net

Російський військово-транспортний літак Іл-76 відомий, як перший у світі реактивний стратегічний авіалайнер. Сьогодні, 24 січня, сталася чергова авіакатастрофа Іл-76. Відбулося падіння літака в Бєлгородській області РФ.

Новини.LIVE зібрали всю відому інформацію про російський літак Іл-76.

Читайте також:

Призначення літака РФ Іл-76

Іл-76 був розроблений на одному з передових заводів Росії — Авіаційному підприємстві імені Іллюшина. Літак є військово-транспортним авіалайнером та першим у світі реактивним стратегічним повітряним судном. Перший зразок літака створили у 1971 році, ще тоді, понад 50 років тому, його вважали найбільш високотехнологічним транспортним літаком світу. Іл-76 — перший в історії СРСР військово-транспортний літак з турбореактивними двигунами.

Конструкція літака Іл-76. Фото: wikipedia

Його головним призначенням є військове транспортування і десантування особового складу, техніки і вантажів різного призначення. Повітряне судно використовують на бетонних та ґрунтових аеродромах. Максимальна вантажність Іл-76 становить 60 тонн при польоті на відстань до 4200 кілометрів.

У літака всі його кабіни загерметизовані, завдяки чому можна перевозити 167 осіб з особистою зброєю. Також він здатний транспортувати всі види бойової техніки повітрянодесантних підрозділів і велику частину техніки мотострілецьких дивізій.

Вперше на російський облік озброєння літак став у гарнізоні Кречевіци.

Застосування Іл-76

Російські авіаконструктори розробили чимало модифікацій Іл-76, зокрема Іл-76М, Іл-76Т, Іл-76МД, А-50 тощо. Всі його модифікації є основними літаками військово-транспортної авіації Росії й України. Також такі повітряні судна є у складі військово-повітряних сил Алжиру, Індії, Йорданії, Ірану, Іраку, Китаю, Лівії, Північної Кореї і Сирії.

Багато приватних авіакомпаній використовують Іл-76 для здійснення цивільних транспортних перевезень.

Відповідно зараз, під час повномасштабної війни в Україні, окупанти теж застосовують авіалайнер для різноманітних потреб.

Падіння російських літаків Іл-76

Влітку 2023 року, внаслідок атаки українських дронів, на псковському аеродромі було знищено чотири військово-транспортні літаки РФ і ще кілька було пошкоджено.

У Корочанському районі Бєлгородської області Росії 24 січня впав літак Іл-76. Джерела УП в Збройних силах підтвердили факт падіння літака. Джерела в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300. За різними джерелами росЗМІ, на борту було щонайменше 63 людини.

Раніше ми писали, що 23 вересня у аеропорту Малі розбився російський літак Іл-76, на борту якого могли бути "вагнерівці". Авіатроща трапилась просто під час посадки.