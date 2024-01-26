Российский десантник, устроивший резню в Буче, усыновил украинского мальчика
Российский десантник усыновил семилетнего мальчика из Донецка. Полк, в котором служит российский оккупант, обвиняют в убийствах гражданских в Буче.
Об этом сообщают российские СМИ.
Оккупант усыновил украинского ребенка
Семилетнего Олега из Донецка перевезли в Россию в ноябре 2022 года — почти через год, в декабре 2023 года Виктор Филонов с женой его усыновили.
Российские СМИ пишут, что у ребенка диагностировано посттравматическое расстройство. Сам Филонов хочет вернуться на войну против Украины.
Отмечается, что оккупант служит с 2012 года в 76 десантно-штурмовой дивизии Пскова — в ее составе он участвовал в аннексии Крыма, а впоследствии и в полномасштабном вторжении в Украину.
Известно, что десантник обвиняется в расстрелах мирных жителей — такая информация есть в базе данных "Миротворец".
По данным The New York Times и Reuters, именно военные 76-й дивизии убивали мирных жителей в Буче и других украинских городах в марте 2022 года.
Напомним, что для того, чтобы скрыть похищение украинских детей с временно оккупированных территорий, Россия вывозит их через Белорусь.
Также мы писали, что президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавшими в результате агрессии Украины", расширяющий возможности для депортации украинских детей с оккупированных территорий. Таким образом, российский диктатор пытается узаконивать новые способы депортации несовершеннолетних.
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