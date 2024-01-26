Російський десантник, який влаштував різанину в Бучі, всиновив українського хлопчика

Депортована дитина. Ілюстративне фото: DEPOSITPHOTOS

Російський десантник всиновив семирічного хлопчика з Донецька. Полк, в якому служить російський окупант, звинувачують у вбивствах цивільних у Бучі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Окупант всиновив українську дитину

Семирічного Олега з Донецька перевезли в Росію в листопаді 2022 року — через майже рік, у грудні 2023 року Віктор Філонов з дружиною його всиновили.

Російські ЗМІ пишуть, що в дитини діагностовано посттравматичний розлад. Сам Філонов хоче повернутися на війну проти України.

Віктор Філонов. Фото: росЗМІ

Зазначається, що окупант служить з 2012 року у 76 десантно-штурмовій дивізії Пскова — в її складі він брав участь в анексії Криму, а згодом і в повномасштабному вторгненні в Україну.

Відомо, що десантника звинувачують у розстрілах мирних жителів — така інформація є в базі даних "Миротворець".

За даними The New York Times та Reuters, саме військові 76-ї дивізії вбивали мирних жителів у Бучі та інших українських містах у березні 2022 року.

Нагадаємо, що для того, аби приховати викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій, Росія вивозить їх через Білорусь.

Також ми писали, що президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про заходи соціальної підтримки сімей з дітьми, які постраждали внаслідок агресії України", що розширює можливості для депортації українських дітей з окупованих територій. Таким чином російський диктатор намагається узаконювати нові способи депортації неповнолітніх.