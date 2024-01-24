Российские СМИ опубликовали новые кадры с места падения ИЛ-76 в Белгородской области

Место падения самолета ИЛ-76. Фото: росСМИ

В Корочанском районе Белгородской области России упал самолет ИЛ-76 сегодня, 24 января. В сети появились новые кадры с места авиакатастрофы.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Отмечается, что место падения самолета стали осматривать следователи и криминалисты Следственного Комитета РФ.

Российские СМИ пишут, что такой обзор займет много времени, поскольку "зона разлета обломков самолета достаточно велика".

Обломки самолета ИЛ-76. Фото: росСМИ

На фото и видео не заметны остатки тел большого количества людей, которые по словам российских СМИ якобы находились на борту во время падения.

Напомним, что в Главном управлении разведки обнародовали информацию по авиакатастрофе ИЛ-76 и слухам, что там находились украинские военнопленные. По словам ГУР, обмен действительно был запланирован на 24 января, однако Россия допустила несколько опасных критических ошибок

В то же время в Генштабе ВСУ заявили, что интенсивность обстрелов Украины напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов в Белгороде.

Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады Украины по защите прав человека Дмитрий Лубинец занимается изучением всех аспектов и анализом собранной информации об аварии самолета Ил-76. Омбудсмен призвал украинцев не вестись на провокации врага и доверять только проверенным источникам.