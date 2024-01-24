Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сейчас arrow Российские СМИ опубликовали новые кадры с места падения ИЛ-76 в Белгородской области arrow

Российские СМИ опубликовали новые кадры с места падения ИЛ-76 в Белгородской области

24 января 2024 18:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Российские СМИ опубликовали новые кадры с места падения ИЛ-76 в Белгородской области
Место падения самолета ИЛ-76. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Корочанском районе Белгородской области России упал самолет ИЛ-76 сегодня, 24 января. В сети появились новые кадры с места авиакатастрофы.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Падение самолета ИЛ-76 в Белгородской области

Отмечается, что место падения самолета стали осматривать следователи и криминалисты Следственного Комитета РФ.

Российские СМИ пишут, что такой обзор займет много времени, поскольку "зона разлета обломков самолета достаточно велика".

null
Обломки самолета ИЛ-76. Фото: росСМИ

На фото и видео не заметны остатки тел большого количества людей, которые по словам российских СМИ якобы находились на борту во время падения.

Напомним, что в Главном управлении разведки обнародовали информацию по авиакатастрофе ИЛ-76 и слухам, что там находились украинские военнопленные. По словам ГУР, обмен действительно был запланирован на 24 января, однако Россия допустила несколько опасных критических ошибок

В то же время в Генштабе ВСУ заявили, что интенсивность обстрелов Украины напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов в Белгороде.

Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады Украины по защите прав человека Дмитрий Лубинец занимается изучением всех аспектов и анализом собранной информации об аварии самолета Ил-76. Омбудсмен призвал украинцев не вестись на провокации врага и доверять только проверенным источникам.

россияне
авиакатастрофа
Белгородская область
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

Актуальное по теме