Российские оккупанты тремя ракетами нанесли удар по Донецкой области

Последствия обстрелки Донбасса. Фото: Донецкая ОВА

В Донецкой области российские захватчики ударили тремя ракетами по городу Новогродовка. В результате обстрела есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Донецкой ОВА.

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Под огонь попали восемь населенных пунктов: города Мирноград и Новогродовка, поселок Ямполь, села Дружба, Ивановка, Галицыновка Новобахмутовка Новоселовка Первая, Уманское. Захватчики били из ЗРК "С-300", РСЗО "Смерч", артиллерии.

В результате вражеского обстрела ранения получили два человека. Повреждения получили 33 дома и админздания.

Также под обстрелом врага в Покровском районе оказались Красногоровка и Елизаветовка.

Последствия обстрела Донбасса. Фото: Донецкая ОВА

Разрушено в результате обстрела здание. Фото: Донецкая ОВА

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности задержала предателя, наводящего вражеские ракеты С-300 на позиции украинских военных под Угледаром. Ему грозит пожизненное заключение.

Напоминаем, что российские захватчики нанесли очередной удар с артиллерии по Купянску, что на Харьковщине, сегодня, 20 января. В городе есть разрушения в жилом доме.