Російські окупанти трьома ракетами завдали удару по Донеччині

Наслідки обстрілку Донеччини. Фото: Донецька ОВА

На Донеччині російські загарбники вдарили трьома ракетами по місту Новогродівка. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Про це повідомили у Донецькій ОВА.

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Під вогонь потрапили вісім населених пунктів: міста Мирноград та Навогродівка, селище Ямпіль, села Дружба, Іванівка, Галицинівка Новобахмутівка Новоселівка Перша, Уманське. Загарбники били з ЗРК "С-300", РСЗВ "Смерч", артилерії.

Внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнали двоє людей. Пошкоджень зазнали 33 будинки та адмінбудівлі.

Також під обстрілом ворога у Покровському районі опинилися Красногорівка і Єлизаветівка.

Наслідки обстрілу Донеччини. Фото: Донецька ОВА

Зруйнована внаслідок обстрілу будівля. Фото: Донецька ОВА

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки затримала зрадника, який наводив ворожі ракети С-300 на позиції українських військових під Вугледаром. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадуємо, що російські загарбники завдали чергового удару з артилерії по Куп'янську, що на Харківщині, сьогодні, 20 січня. У місті зазнав руйнувань житловий будинок.