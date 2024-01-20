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Російські окупанти трьома ракетами завдали удару по Донеччині

20 січня 2024 13:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Російські окупанти трьома ракетами завдали удару по Донеччині
Наслідки обстрілку Донеччини. Фото: Донецька ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Донеччині російські загарбники вдарили трьома ракетами по місту Новогродівка. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Про це повідомили у Донецькій ОВА.

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Під вогонь потрапили вісім населених пунктів: міста Мирноград та Навогродівка, селище Ямпіль, села Дружба, Іванівка, Галицинівка Новобахмутівка Новоселівка Перша, Уманське. Загарбники били з ЗРК "С-300", РСЗВ "Смерч", артилерії.

Внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнали двоє людей. Пошкоджень зазнали 33 будинки та адмінбудівлі.

Також під обстрілом ворога у Покровському районі опинилися Красногорівка і Єлизаветівка.

обстріл
Наслідки обстрілу Донеччини. Фото: Донецька ОВА
обстріл
Зруйнована внаслідок обстрілу будівля. Фото: Донецька ОВА

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки затримала зрадника, який наводив ворожі ракети С-300 на позиції українських військових під Вугледаром. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадуємо, що російські загарбники завдали чергового удару з артилерії по Куп'янську, що на Харківщині, сьогодні, 20 січня. У місті зазнав руйнувань житловий будинок.

війна
Донецька область
обстріли
окупанти
ракети

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