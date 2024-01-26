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Российские оккупанты обстреливают Херсон баллистикой — гремят взрывы

26 января 2024 02:01
обновлено: 02:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Херсоне ночь 26 января - СМИ пишут об обстреле баллистикой
Взрыв в ночном городе. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Херсоне сейчас, 26 января, гремят во время воздушной тревоги, которая началась около 01:50. По предварительной информации, Херсон обстреливают баллистическими ракетами.

Об этом сообщает мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" и другие социальные сети.

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Взрывы в Херсоне ночь 26 января

Отмечается, что в Херсоне раздаются сильные взрывы. Предварительно город находится под обстрелом баллистики.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Мониторинг. Украина"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Мониторинг. Украина"

Обновлено 02:05. Между тем, южные и центральные области охватила воздушная тревога.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 26 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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Херсон
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