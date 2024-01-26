Взрывы в Херсоне ночь 26 января - СМИ пишут об обстреле баллистикой

Взрыв в ночном городе. Фото: росСМИ

Взрывы в Херсоне сейчас, 26 января, гремят во время воздушной тревоги, которая началась около 01:50. По предварительной информации, Херсон обстреливают баллистическими ракетами.

Об этом сообщает мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" и другие социальные сети.

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Отмечается, что в Херсоне раздаются сильные взрывы. Предварительно город находится под обстрелом баллистики.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Мониторинг. Украина"

Обновлено 02:05. Между тем, южные и центральные области охватила воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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