Взрывы в Херсоне ночь 26 января - СМИ пишут об обстреле баллистикой

Российские оккупанты обстреливают Херсон баллистикой — гремят взрывы
26 января 2024 02:01
обновлено: 02:06
Взрыв в ночном городе. Фото: росСМИ
Взрывы в Херсоне сейчас, 26 января, гремят во время воздушной тревоги, которая началась около 01:50. По предварительной информации, Херсон обстреливают баллистическими ракетами.
Об этом сообщает мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" и другие социальные сети.
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Отмечается, что в Херсоне раздаются сильные взрывы. Предварительно город находится под обстрелом баллистики.
Обновлено 02:05. Между тем, южные и центральные области охватила воздушная тревога.
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