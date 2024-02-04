Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сейчас arrow Российские диверсанты пытались прорвать границу на Сумщине, — Наев arrow

Российские диверсанты пытались прорвать границу на Сумщине, — Наев

4 февраля 2024 12:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Российские диверсанты пытались прорвать границу на Сумщине, — Наев
Украинские военные. Фото: Telegram/Сергей Наев
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Группа российских диверсантов из десяти военных пыталась прорвать границу в Сумской области в субботу, 3 февраля. Врага удалось отбросить за пределы границы с Украиной.

Об этом сообщил Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Читайте также:

ДРГ пытались прорвать границу 3 февраля

По словам Наева, украинские защитники заметили на подступах к громаде вражеских диверсантов, поэтому открыли стрелковый огонь и вызвали минометчиков — те накрыли врага.

null
Военный ВСУ. Фото: Командование объединенных сил

Россияне понесли потери и изменили тактику, разделившись на две группы: одна из них под прикрытием своей артиллерии осуществляла эвакуацию тел убитых и раненых, а вторая — попыталась обойти опорный пункт с бокового фланга.

В то же время к месту боя прибыла контрдиверсионная группа.

null
Украинские военные. Фото: Командование объединенных сил

"Бой с диверсантами длился полтора часа. В результате россиян откинули за пределы границы Украины", — отметил командующий.

null
Скриншот поста Наева

Напомним, что в Сумской области запретили движение транспортных средств по определенным участкам дорог региона. Речь идет о тех, что расположены в пределах 5 км пограничной зоны.

Также мы писали, что Служба безопасности задержала агента ФСБ, готовившего прорыв российских ДРГ в Сумскую область. В настоящее время злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Сумская область
Сергей Наев
война в Украине
ДРГ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме