Российские диверсанты пытались прорвать границу на Сумщине, — Наев
Группа российских диверсантов из десяти военных пыталась прорвать границу в Сумской области в субботу, 3 февраля. Врага удалось отбросить за пределы границы с Украиной.
Об этом сообщил Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
ДРГ пытались прорвать границу 3 февраля
По словам Наева, украинские защитники заметили на подступах к громаде вражеских диверсантов, поэтому открыли стрелковый огонь и вызвали минометчиков — те накрыли врага.
Россияне понесли потери и изменили тактику, разделившись на две группы: одна из них под прикрытием своей артиллерии осуществляла эвакуацию тел убитых и раненых, а вторая — попыталась обойти опорный пункт с бокового фланга.
В то же время к месту боя прибыла контрдиверсионная группа.
"Бой с диверсантами длился полтора часа. В результате россиян откинули за пределы границы Украины", — отметил командующий.
Напомним, что в Сумской области запретили движение транспортных средств по определенным участкам дорог региона. Речь идет о тех, что расположены в пределах 5 км пограничной зоны.
Также мы писали, что Служба безопасности задержала агента ФСБ, готовившего прорыв российских ДРГ в Сумскую область. В настоящее время злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.
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