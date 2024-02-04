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Російські диверсанти намагалися прорвати кордон на Сумщині, — Наєв

4 лютого 2024 12:49
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Російські диверсанти намагалися прорвати кордон на Сумщині, — Наєв
Українські військові. Фото: Telegram/Сергій Наєв
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Група російських диверсантів з десяти військових намагалася прорвати кордон у Сумській області в суботу, 3 лютого. Ворога вдалося відкинути за межі кордону з Україною.

Про це повідомив Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

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За словами Наєва, українські захисники помітили на підступах до громади ворожих диверсантів, тому розпочали стрілецький вогонь та викликали мінометників — ті щільно накрили ворога. 

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Військовий ЗСУ. Фото: Командування об'єднаних сил

Росіяни зазнали втрат та змінили тактику, розділившись на дві групи: одна з них під прикриттям своєї артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених, а друга — здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу.

Водночас до місця бою прибула контрдиверсійна група.

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Українські військові. Фото: Командування об'єднаних сил

"Бій із диверсантами тривав півтори години. Внаслідок чого росіян відкинули за межі кордону України", — зазначив Командувач.

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Скриншот допису Наєва

Нагадаємо, що у Сумській області заборонили рух транспортних засобів на певних ділянках доріг регіону. Йдеться про ті, що розташовані в межах 5 км прикордонної зони.

Також ми писали, що Служба безпеки затримала агента ФСБ, який готував прорив російських ДРГ на Сумщину. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Сумська область
Сергій Наєв
війна в Україні
ДРГ

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