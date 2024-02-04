Російські диверсанти намагалися прорвати кордон на Сумщині, — Наєв

Українські військові. Фото: Telegram/Сергій Наєв

Група російських диверсантів з десяти військових намагалася прорвати кордон у Сумській області в суботу, 3 лютого. Ворога вдалося відкинути за межі кордону з Україною.

Про це повідомив Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

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За словами Наєва, українські захисники помітили на підступах до громади ворожих диверсантів, тому розпочали стрілецький вогонь та викликали мінометників — ті щільно накрили ворога.

Військовий ЗСУ. Фото: Командування об'єднаних сил

Росіяни зазнали втрат та змінили тактику, розділившись на дві групи: одна з них під прикриттям своєї артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених, а друга — здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу.

Водночас до місця бою прибула контрдиверсійна група.

Українські військові. Фото: Командування об'єднаних сил

"Бій із диверсантами тривав півтори години. Внаслідок чого росіян відкинули за межі кордону України", — зазначив Командувач.

Скриншот допису Наєва

Нагадаємо, що у Сумській області заборонили рух транспортних засобів на певних ділянках доріг регіону. Йдеться про ті, що розташовані в межах 5 км прикордонної зони.

Також ми писали, що Служба безпеки затримала агента ФСБ, який готував прорив російських ДРГ на Сумщину. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.