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Российская пропаганда влияла на украинцев за границей с первых дней войны

11 января 2024 15:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Российская пропаганда влияла на украинцев за границей с первых дней войны
Люди с флагом Украины. Фото: Pexels
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российская пропаганда нацелена на воздействие на украинских беженцев за пределами их страны. К примеру, с начала войны Русская православная церковь открыла специальные субботние школы для детей из Украины.

Об этом сообщил председатель Союза украинцев Португалии и вице-президент Всемирного конгресса украинцев Павел Садоха, передает Суспільне.

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Садоха подчеркнул, что российские пропагандистские усилия начались сразу же после начала конфликта, целясь на украинских беженцев за границей.

"Мы видим, что концепция "русского мира" была заранее подготовлена к возможной миграции украинцев в европейские страны в случае военных действий. Проекты, такие как фонд "Русский мир" и "Россотрудничество", и особенно действия Русской православной церкви, включая создание детских субботних школ, были запущены немедленно для работы с украинскими детьми", — говорит Садоха.

Также Садоха указал, что украинская община в Португалии информирует местные власти и министерство образования Португалии о таких проектах и требует прекращения деятельности российских инициатив.

"К счастью, в Португалии деятельность фонда "Русский мир" была остановлена, но в других странах она продолжается. Для Украины важно обратить внимание на то, как эти клетки российской пропаганды привлекают наших людей, особенно тех, кто живет в русскоязычной и религиозной среде под контролем Москвы", — добавил он.

Напомним, во временно оккупированной Луганской области россияне усиливают пропаганду среди местных школьников. Они создают музейные центры своей захватнической войны и заставляют детей их посещать.

Добавим, россияне запустили новое ИПСО в соцсетях, на котором якобы народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал петицию о прекращении мобилизации. Таким образом, враг пытается дезинформировать население и создать искусственный конфликт.

украинцы
церковь
беженцы
пропаганда
заграница
война в Украине
Россия

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