Русский язык от ГБР во время задержания Гринкевича — языковой омбудсмен отреагировал

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Фото: Херсонская ОВА

В Одессе представитель Государственного бюро расследований при задержании резонансного фигуранта по делу о закупке одежды для Вооруженных сил Романа Гринкевича на опубликованных видеокадрах пользовался русским языком. Это вызвало волну негодования среди украинского общества.

Отреагировал на инцидент также уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Faceebok.

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Тарас Кремень напомнил о пунктах 7 и 8 статьи 9 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", к лицам, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.

Сюда входят:

лица начальствующего (среднего и высшего) состава Национальной полиции, других правоохранительных и разведывательных органов, должностные лица других органов, которым присваиваются специальные звания;

лица рядового, сержантского и старшинского состава Национальной полиции, других правоохранительных, разведывательных органов, других органов, которым присваиваются специальные звания.

Кремень отреагировал на задержание Грицкевича на русском. Фото: скриншот

Кремень отметил, что украинцы в Сети резко отреагировали не использование негосударственного языка работником ГБР. По его мнению, подобные инциденты больше не должны случаться.

"Граждане остро реагируют на нарушение своих языковых прав и обращаются ко мне с просьбой вмешаться в ситуацию. При исполнении служебных обязанностей представители правоохранительных органов обязаны использовать государственный язык", — добавил Тарас Кремень.

Задержание Гринкевича в Одессе — что известно

Напомним, в Одесской области был задержан сын бизнесмена Гринкевича, которого ГБР объявило в розыск. Мужчина пытался уехать из страны через один из КПП.

Сразу после этого сеть разразилась мемами и шутками по поводу этого задержания. Новини.LIVE собрали смешные мемы украинцев, которые распространяются по социальным сетям.

Языковед Ирина Фарион возмутилась потому, что расхитителя государственных средств задержали на русском языке. Кроме того, общественный деятель отметила, что Гринкевичи — это "ловкие пешки", а настоящие создатели коррупционных скандалов есть в Министерстве обороны.

Как стало известно впоследствии, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения. Об этом заявили в суде.