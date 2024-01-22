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Російська мова від ДБР під час затримання Гринкевича — мовний омбудсмен відреагував

22 січня 2024 23:44
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Російська мова від ДБР під час затримання Гринкевича — мовний омбудсмен відреагував
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Фото: Херсонська ОВА
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Одесі представник Державного бюро розслідувань при затриманні резонансного фігуранта у справі про закупівлі одягу для Збройних сил Романа Гринкевича на опублікованих відеокадрах послуговувася російською мовою. Це викликало хвилю обурення серед українського суспільства.

Відреагував на інцидент також уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Faceebok. 

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Російська мова під час затримання Гринкевича — деталі

Тарас Кремінь нагадав про пункти 7 та 8 статті 9 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", до осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.

Сюди входять:

  • особи начальницького (середнього і вищого) складу Національної поліції, інших правоохоронних та розвідувальних органів, посадові особи інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;
  • особи рядового, сержантського і старшинського складу Національної поліції, інших правоохоронних, розвідувальних органів, інших органів, яким присвоюються спеціальні звання.
Кремінь відреагував на затримання Грицкевича російською. Фото: скриншот 

Кремінь зауважив, що українці в Мережі різко відреагували не використання недержавної мови працівником ДБР. На його думку, схожі інциденти більше не повинні траплятися.

"Громадяни гостро реагують на порушення своїх мовних прав та звертаються до мене з проханням втрутитися в ситуацію. При виконанні службових обов’язків представники правоохоронних органів зобов’язані послуговуватись державною мовою", — додав Тарас Кремінь.

Затримання Гринкевича в Одесі — що відомо

Нагадаємо, в Одеській області затримали сина бізнесмена Гринкевича, якого ДБР оголосило у розшук. Чоловік намагався виїхати з країни через один з КПП. 

Одразу після цього мережа вибухнула мемами та жартами щодо цього затримання. Новини.LIVE зібрали смішні меми українців, які ширяться соціальними мережами. 

Мовознавиця Ірина Фаріон обурилася тому, що розкрадача державних коштів затримали російською мовою. Крім того, громадська діячка зазначила, що Гринкевичі — це "спритні пішаки", а справжні творці корупційних скандалів є у Міністерстві оборони. 

Як стало відомо згодом, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід. Про це заявили в суді.

Одеса
скандал
мовний скандал
бізнес
Ігор Гринкевич

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