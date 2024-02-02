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Россияне запустили "шахеды" — куда летят вражеские дроны

2 февраля 2024 20:53
обновлено: 21:05
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россияне запустили "шахеды" — куда летят вражеские дроны
Рендер дрона Shahed-136 в полете. Фото иллюстративное: Pacific Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия России осуществила запуск дронов-камикадзе Shahed-136. В результате в отдельных областях Украины раздается воздушная тревога .

Об этом сообщают ВВС Украины .

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Как сообщается, иранские дроны зафиксировали в Николаевской области в направлении Одесской области. При этом для Херсонской области также существует угроза.

Россияне запустили "шахеды" — куда летят вражеские дроны
Источник: Telegram
Россияне запустили "шахеды" — куда летят вражеские дроны
Источник: Telegram

По состоянию на 20:57, согласно карте воздушных тревог, угроза сохраняется для трех южных регионов Украины.

Россияне запустили "шахеды" — куда летят вражеские дроны
Источник: alerts.in.ua

Напомним, ранее воздушная тревога звучала в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Для регионов сохранялась угроза ракетного удара.

В то же время, сегодня утром наблюдалась активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Воздушная тревога была связана с угрозой применения авиационных средств поражения.

Украина
Одесская область
Херсонская область
Николаевская область
дрон Шахид-136
воздушная тревога

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