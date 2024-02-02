Россияне запустили "шахеды" — куда летят вражеские дроны
Армия России осуществила запуск дронов-камикадзе Shahed-136. В результате в отдельных областях Украины раздается воздушная тревога .
Об этом сообщают ВВС Украины .
Каким регионам угрожают беспилотники
Как сообщается, иранские дроны зафиксировали в Николаевской области в направлении Одесской области. При этом для Херсонской области также существует угроза.
По состоянию на 20:57, согласно карте воздушных тревог, угроза сохраняется для трех южных регионов Украины.
Напомним, ранее воздушная тревога звучала в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Для регионов сохранялась угроза ракетного удара.
В то же время, сегодня утром наблюдалась активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Воздушная тревога была связана с угрозой применения авиационных средств поражения.
Читайте Новини.LIVE!