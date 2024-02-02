Росіяни запустили "шахеди" — куди летять ворожі дрони
Армія Росії здійснила запуск дронів-камікадзе Shahed-136. Внаслідок цього в окремих областях України лунає повітряна тривога.
Про це повідомляють ВПС України.
Яким регіонам загрожують безпілотники
Як повідомляється, іранські дрони зафіксували у Миколаївській області в напрямку Одеської області. При цьому, для Херсонської області також існує загроза.
Станом на 20:57, згідно з картою повітряних тривог, загроза зберігається для трьох південних регіонів України.
Нагадаємо, що раніше повітряна тривога лунала в Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. Для регіонів зберігалася загроза ракетного удару.
Водночас сьогодні вранці спостерігалася активність ворожої тактичної авіації на східному і південно-східному напрямках. Повітряна тривога була пов'язана із загрозою застосування авіаційних засобів ураження.
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