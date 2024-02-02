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Росіяни запустили "шахеди" — куди летять ворожі дрони

2 лютого 2024 20:53
оновлено: 21:05
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Ілля Рябінін
редактор
Росіяни запустили "шахеди" — куди летять ворожі дрони
Рендер дрона Shahed-136 у польоті. Фото ілюстративне: Pacific Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Армія Росії здійснила запуск дронів-камікадзе Shahed-136. Внаслідок цього в окремих областях України лунає повітряна тривога

Про це повідомляють ВПС України.

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Як повідомляється, іранські дрони зафіксували у Миколаївській області в напрямку Одеської області. При цьому, для Херсонської області також існує загроза. 

Росіяни запустили "шахеди" — куди летять ворожі дрони
Джерело: Telegram
Росіяни запустили "шахеди" — куди летять ворожі дрони
Джерело: Telegram

Станом на 20:57, згідно з картою повітряних тривог, загроза зберігається для трьох південних регіонів України.

Росіяни запустили "шахеди" — куди летять ворожі дрони
Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що раніше повітряна тривога лунала в Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. Для регіонів зберігалася загроза ракетного удару. 

Водночас сьогодні вранці спостерігалася активність ворожої тактичної авіації на східному і південно-східному напрямках. Повітряна тривога була пов'язана із загрозою застосування авіаційних засобів ураження.

Україна
Одеська область
Херсонська область
Миколаївська область
дрон Шахід-136
повітряна тривога

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