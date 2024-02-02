Росіяни запустили "шахеди" — куди летять ворожі дрони

Рендер дрона Shahed-136 у польоті. Фото ілюстративне: Pacific Press

Армія Росії здійснила запуск дронів-камікадзе Shahed-136. Внаслідок цього в окремих областях України лунає повітряна тривога.

Про це повідомляють ВПС України.

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Як повідомляється, іранські дрони зафіксували у Миколаївській області в напрямку Одеської області. При цьому, для Херсонської області також існує загроза.

Джерело: Telegram

Джерело: Telegram

Станом на 20:57, згідно з картою повітряних тривог, загроза зберігається для трьох південних регіонів України.

Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що раніше повітряна тривога лунала в Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. Для регіонів зберігалася загроза ракетного удару.

Водночас сьогодні вранці спостерігалася активність ворожої тактичної авіації на східному і південно-східному напрямках. Повітряна тривога була пов'язана із загрозою застосування авіаційних засобів ураження.