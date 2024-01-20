Россияне заминировали Запорожскую АЭС — что говорят в МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: пресслужба МАГАТЭ

Российские оккупанты в очередной раз заминировали территорию Запорожской АЭС. Такие действия являются нарушением стандартов безопасности Международного агентства с атомной энергии.

Об этом сообщает прессслужба МАГАТЭ.

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Визит экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Отмечается, что эксперты МАГАТЭ совершили визит на ЗАЭС 18 января. Им удалось также посетить все шесть главных диспетчерских пунктов. Специалисты узнали, какое количество сотрудников работает на ЗАЭС, однако не спросили об их квалификации и опыте.

Также экспертам удалось получить доступ в реакторный зал энергоблока №6. В настоящее время они пытаются проверить ситуацию и в других реакторных залах, машинных залах и на крышах реакторов.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы сделать мониторинг ядерной безопасности и придерживаться пяти конкретных принципов защиты ЗАЭС.

Отмечается, что мины, ранее обнаруженные и убранные группой МАГАТЭ по периметру ЗАЭС в ноябре 2023 года, снова установлены.

Как известно, эта зона закрыта и недоступна для персонала станции. По словам Гросси, такие действия несовместимы со стандартами безопасности МАГАТЭ.

Техническое обслуживание Запорожской АЭС

Также на прошлой неделе специалисты МАГАТЭ провели встречу с работниками ЗАЭС, чтобы обсудить техническое обслуживание станции. Сотрудники показали план технического обслуживания на этот год, содержащий необходимые работы по ядерной безопасности.

В МАГАТЭ добавили, что в 2024 году главной целью станции является техническое обслуживание систем безопасности и важных мероприятий, которые не были проведены в прошлом году.

Как известно, такой план содержит:

системы безопасности,

дизель-генераторы,

единичные трансформаторы,

распределительную станцию 750 кВ.

Напомним, мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что россияне продолжают принудительную паспортизацию в оккупированном городе. Однако до сих пор остаются люди, которые принципиально отказываются от российских паспортов, среди которых работники ЗАЭС и проукраинские пенсионеры.