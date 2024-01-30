Россияне провели запуск ракет — куда летят вражеские цели
Армия России снова совершила ракетные пуски. Поэтому в отдельных регионах Украины звучит воздушная тревога .
Об этом сообщают ВВС Украины.
Куда летят российские ракеты
По сообщению Воздушных сил, в сторону Днепра снова летит российская управляемая авиаракета Х-59 "Овод".
Отметим, что не единственный случай запуска таких ракет для авиаудара по городу. По сообщению на сейчас, для региона угрозы нет.
Напомним, что сегодня днем по Украине уже распространялась воздушная тревога из-за взлета истребителя-перехватчика МиГ-31 с аэродрома "Саваслейка".
В то же время, ночью Киевскую область кошмарили иранские "шахеды": вблизи Белой Церкви средства ПВО отгоняли дроны-камикадзе от дальнейшего продвижения.
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