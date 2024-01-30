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Россияне провели запуск ракет — куда летят вражеские цели

30 января 2024 17:10
обновлено: 17:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россияне провели запуск ракет — куда летят вражеские цели
Су-34 ВКС РФ производит пуск ракеты Х-59. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия России снова совершила ракетные пуски. Поэтому в отдельных регионах Украины звучит воздушная тревога .

Об этом сообщают ВВС Украины.

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По сообщению Воздушных сил, в сторону Днепра снова летит российская управляемая авиаракета Х-59 "Овод".

Россияне провели запуск ракет – куда летят вражеские цели
Источник: Telegram

Отметим, что не единственный случай запуска таких ракет для авиаудара по городу. По сообщению на сейчас, для региона угрозы нет.

Россияне провели запуск ракет – куда летят вражеские цели
Источник: alerts.in.ua

Напомним, что сегодня днем по Украине уже распространялась воздушная тревога из-за взлета истребителя-перехватчика МиГ-31 с аэродрома "Саваслейка".

В то же время, ночью Киевскую область кошмарили иранские "шахеды": вблизи Белой Церкви средства ПВО отгоняли дроны-камикадзе от дальнейшего продвижения.

Днепр
Украина
ракеты
самолеты
истребитель

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