Россияне провели запуск ракет — куда летят вражеские цели

Су-34 ВКС РФ производит пуск ракеты Х-59. Фото: скриншот

Армия России снова совершила ракетные пуски. Поэтому в отдельных регионах Украины звучит воздушная тревога .

Об этом сообщают ВВС Украины.

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По сообщению Воздушных сил, в сторону Днепра снова летит российская управляемая авиаракета Х-59 "Овод".

Источник: Telegram

Отметим, что не единственный случай запуска таких ракет для авиаудара по городу. По сообщению на сейчас, для региона угрозы нет.

Источник: alerts.in.ua

Напомним, что сегодня днем по Украине уже распространялась воздушная тревога из-за взлета истребителя-перехватчика МиГ-31 с аэродрома "Саваслейка".

В то же время, ночью Киевскую область кошмарили иранские "шахеды": вблизи Белой Церкви средства ПВО отгоняли дроны-камикадзе от дальнейшего продвижения.