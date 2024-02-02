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Россияне на ВОТ Запорожья создали систему управления украденными предприятиями — какая цель

2 февраля 2024 18:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Россияне на ВОТ Запорожья создали систему управления украденными предприятиями — какая цель
Российские оккупанты. Иллюстративное фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

На временно оккупированных территориях Запорожья российские власти придумали оператора для управления захваченными украинскими предприятиями. Теперь ими будет руководить "Корпорация развития Запорожской области".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Отмечено, что "Корпорация развития Запорожской области" будет руководить всеми незаконно изъятыми предприятиями в Запорожской области.

"Оккупанты уничтожили регион и теперь называют "развитием" распределение награбленного. Так, "государственному оператору" передали в управление ЧАО "Бердянские жатки" и ПАО "Азовские масла", — указывают в Центре нацсопротивления.

Практически всю продукцию, которую будут производить захваченные предприятия, будут сбывать почти за бесценок в РФ. Впоследствии товар будут перепродавать российские фирмы уже по рыночным ценам. Оккупационные власти соответственно будут зарабатывать на разнице.

"Аналогичная схема в регионе работает с зерном. Эта разница и является платой Кремля "феодалам" за госизмену", — добавили в Центре национального сопротивления.

Напомним, во временно оккупированном Бердянске россияне проводят агрессивную национализацию недвижимого имущества. Людям угрожают, что если те не переоформят свое жилье по российскому законодательству, то его просто отберут.

Добавим, российское руководство в Запорожской области постепенно уродует населенные пункты региона. Мелитополь, который был ранее развитым проевропейским городом, превратили в мусорник. В большинстве оккупированных городов есть проблемы с постоянным водоснабжением и электроэнергией.

война
россияне
Запорожская область
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предприятия

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