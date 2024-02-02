Росіяни на ТОТ Запоріжжя створили систему управління вкраденими підприємствами — яка мета

Російські окупанти. Ілюстративне фото: REUTERS

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя російська влада вигадала оператора для управління захопленими українськими підприємствами. Відтепер ними керуватиме "Корпорація розвитку Запорізької області".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що "Корпорація розвитку Запорізької області" керуватиме всіма незаконно вилученими підприємствами у Запорізькій області.

"Окупанти знищили регіон й тепер називають "розвитком" розподіл награбованого. Так, "державному оператору" передали в управління ПрАТ "Бердянські жниварки" та ПАТ "Азовські мастила та олії", — вказують у Центрі нацспротиву.

Практично всю продукцію, що вироблятимуть захоплені підприємства будуть збувати майже за безцінь в РФ. Згодом товар перепродаватимуть російські фірми вже за ринковими цінами. Окупаційна влада відповідно зароблятиме на різниці.

"Аналогічна схема в регіоні працює з зерном. Ця різниця і є платою Кремля "феодалам" за держзраду", — додали в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бердянську росіяни проводять агресивну націоналізацію нерухомого майна. Людям погрожують, що, якщо ті не переоформлять своє житло за російським законодавством, то його просто відберуть.

Додамо, російське керівництво в Запорізькій області поступово спотворює населені пункти регіону. Мелітополь, який раніше був розвинутим проєвропейським містом, перетворили в смітник. В більшості окупованих міст є проблеми з постійним водопостачанням та електроенергією.