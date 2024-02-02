Росіяни на ТОТ Запоріжжя створили систему управління вкраденими підприємствами — яка мета
На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя російська влада вигадала оператора для управління захопленими українськими підприємствами. Відтепер ними керуватиме "Корпорація розвитку Запорізької області".
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Ворог створив загарбницьку систему управління підприємствами на Запоріжжі
Зазначається, що "Корпорація розвитку Запорізької області" керуватиме всіма незаконно вилученими підприємствами у Запорізькій області.
"Окупанти знищили регіон й тепер називають "розвитком" розподіл награбованого. Так, "державному оператору" передали в управління ПрАТ "Бердянські жниварки" та ПАТ "Азовські мастила та олії", — вказують у Центрі нацспротиву.
Практично всю продукцію, що вироблятимуть захоплені підприємства будуть збувати майже за безцінь в РФ. Згодом товар перепродаватимуть російські фірми вже за ринковими цінами. Окупаційна влада відповідно зароблятиме на різниці.
"Аналогічна схема в регіоні працює з зерном. Ця різниця і є платою Кремля "феодалам" за держзраду", — додали в Центрі національного спротиву.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бердянську росіяни проводять агресивну націоналізацію нерухомого майна. Людям погрожують, що, якщо ті не переоформлять своє житло за російським законодавством, то його просто відберуть.
Додамо, російське керівництво в Запорізькій області поступово спотворює населені пункти регіону. Мелітополь, який раніше був розвинутим проєвропейським містом, перетворили в смітник. В більшості окупованих міст є проблеми з постійним водопостачанням та електроенергією.
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