Россияне формируют специальные штурмовые бригады для действий в украинском тылу — ISW

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские захватчики формируют десантно-штурмовые бригады, осуществляющие десантирование и разведку в тылу украинских линий обороны. Подобную тактику россияне применяли во время войны в Афганистане.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Новая тактика россиян

Аналитики ISW напомнили, что это не нова концепция для армии РФ. Схожие подразделения уже действовали во время советской интервенции в Афганистане.

По данным российских источников, десантно-штурмовые бригады в составе наземных соединений будут десантироваться в ближнем тылу ВСУ без парашютов. Это будет происходить путем посадки вертолетов для быстрого развертывания личного состава. Так уже происходило во время начальных боев за аэропорт Гостомель под Киевом 24 февраля 2022 года.

В ISW также предупредили, что в Запорожском направлении уже действует такое подразделение — 49-я отдельная десантно-штурмовая бригада в составе 58-й общевойсковой армии.

Десантно-штурмовые бригады РФ

ДШБ существуют в современной российской армии в составе Воздушно-десантных войск, поэтому российские сухопутные формирования вполне могут пробовать создать эти формирования.

ISW ранее наблюдал за случаями формирования разведывательно-штурмовых бригад в составе общевойсковых формирований и оценивал, что создание таких специализированных формирований призвано ответить на конкретные тактические вызовы, с которыми российские войска сейчас сталкиваются в Украине.

Недостатки тактики РФ

Впрочем, аналитики ISW отмечают, что в реалиях этой войны подобная тактика будет означать только новые штурмы укрепленных позиций с помощью пехоты.

"Однако развертывание десантно-штурмовых бригад изолировано от более широкой структуры сил воздушно-десантных войск, вероятно, будет означать, что эти специализированные бригады будут использоваться как еще одно средство для проведения изнурительных фронтовых атак под руководством пехоты на украинские укрепленные позиции в краткосрочной перспективе", — говорится в отчете.

Ранее мы сообщали, что в Семеновской общине Черниговской области вчера, 10 января, российская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Украины. Вражескими бойцами был расстрелян гражданский мужчина в его собственном автомобиле.