Россияне активизировали применение химического оружия против Украины — ISW
Россияне активизировали применение против украинских защитников химического оружия. В частности, они сбрасывают на позиции Сил обороны гранаты с раздражающим газом.
Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).
"Российские войска все чаще используют химическое оружие в Украине, совершая явные нарушения Конвенции о запрещении химического оружия, участником которого является Россия", — говорится в сообщении.
Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что с начала полномасштабного вторжения российские войска применяли химическое оружие 626 раз, из них в 2024 году — по меньшей мере, 51 раз.
Пока оккупанты запускают химическое оружие по украинским позициям до 10 раз в день. Обычно российские войска используют беспилотники для сброса гранат К-51, исполненных раздражающего газа CS, который является разновидностью слезоточивого газа.
Россияне признали применение химического оружия
Ранее 810 ОМСБр РФ 22 декабря признала, что бригада намеренно использует химическое оружие, сбрасывая с беспилотников гранаты К-51 на украинские позиции вблизи Кринок на левом берегу Херсонской области.
Следует напомнить, что Россия является участником Конвенции о запрещении химического оружия (CWC), запрещающей использование RCA как метода ведения войны.
Ранее мы сообщали, что с начала полномасштабного вторжения Россия совершила 465 химических атак. Только за декабрь прошлого года зафиксирован 81 случай.
Напомним, что Россия пытается испугать украинцев информацией о применении "химического оружия" на фронте. Таким образом, россияне давят на наших защитников, чтобы те покидали позиции.
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