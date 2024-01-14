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Россияне активизировали применение химического оружия против Украины — ISW

14 января 2024 08:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россияне активизировали применение химического оружия против Украины — ISW
Российский военный в противогазе. Фото: The Telegraph
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Россияне активизировали применение против украинских защитников химического оружия. В частности, они сбрасывают на позиции Сил обороны гранаты с раздражающим газом.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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"Российские войска все чаще используют химическое оружие в Украине, совершая явные нарушения Конвенции о запрещении химического оружия, участником которого является Россия", — говорится в сообщении.

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что с начала полномасштабного вторжения российские войска применяли химическое оружие 626 раз, из них в 2024 году — по меньшей мере, 51 раз.

Пока оккупанты запускают химическое оружие по украинским позициям до 10 раз в день. Обычно российские войска используют беспилотники для сброса гранат К-51, исполненных раздражающего газа CS, который является разновидностью слезоточивого газа.

Россияне признали применение химического оружия

Ранее 810 ОМСБр РФ 22 декабря признала, что бригада намеренно использует химическое оружие, сбрасывая с беспилотников гранаты К-51 на украинские позиции вблизи Кринок на левом берегу Херсонской области.

Следует напомнить, что Россия является участником Конвенции о запрещении химического оружия (CWC), запрещающей использование RCA как метода ведения войны.

Ранее мы сообщали, что с начала полномасштабного вторжения Россия совершила 465 химических атак. Только за декабрь прошлого года зафиксирован 81 случай.

Напомним, что Россия пытается испугать украинцев информацией о применении "химического оружия" на фронте. Таким образом, россияне давят на наших защитников, чтобы те покидали позиции.

война
Украина
химическое оружие
оккупанты
Россия

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