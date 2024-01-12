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Россиян бросают на штурм позиций ВСУ без еды, воды и оружия — допрос пленника

12 января 2024 11:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россиян бросают на штурм позиций ВСУ без еды, воды и оружия — допрос пленника
Российские пленные в Украине. Фото: MEDUZA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российское руководство бросает своих военных на штурм позиций Сил обороны без надлежащего оружия, пищи и воды. Кроме того, перед мобилизацией оккупантам обещали, что они едут охранять границу.

Об этом рассказал российский военнопленный, соответствующее видео опубликовал Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

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Военнопленный российский разведчик Сергей Саранчин рассказал, что ему пришла повестка, после чего он явился в военкомат. Боялся только одного — попасть в подразделение "Шторм Z", но ему пообещали, что он едет охранять границу. В результате военного отправили штурмовать украинские позиции.

"У нас была задача — взять окоп и ждать замены. Уже на месте мы поняли, что нас бросили без еды, БК и воды. Помощь так и не пришла, потому что была уничтожена еще на подходах", — говорит оккупант.

Начался штурм и им предложили сдаться в плен, поскольку они не имели оружия и согласились. После этого россиянин заявил, что "неонацистов" или "фашистов", о которых так активно рассказывает РФ, не видел. Также говорит, что их не избивали и не пытали.

"В плену нас никто не бил, фашистов не видел. Наверное, что-то нужно в России менять, ведь очень много россиян уже погибло, многие русские женщины стали вдовами. Уж лучше сесть в тюрьму, как-то косить, чем снова попасть на войну в Украину", — считает захватчик.

В то же время, Сырский посоветовал всем россиянам не лезть на украинские земли, ведь долго они на них не проживут.

"Хотел бы спросить у Путина, зачем он положил стольких россиян", — задал риторический вопрос командующий.

Напомним, недавно в плен к украинским защитникам попал наемник из Сомали. Он не владеет ни русским, ни украинским языками.

оружие
россияне
пленные
война в Украине
Александр Сырский

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