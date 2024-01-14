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Годовщина удара РФ по жилой многоэтажке в Днепре — как это было

14 января 2024 11:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Годовщина удара РФ по жилой многоэтажке в Днепре — как это было
Разрушен в результате русского попадания дом. Фото: Офис Генпрокурора
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Ровно год назад российская ракета попала в многоэтажное здание в Днепре. В результате этого преступления заныло 40 взрослых и шестеро детей.

Подробности этого теракта российских кафиров напомнили в Офисе Генерального прокурора.

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Годовщина трагедии в Днепре

"14 января — годовщина ракетного удара по жилому многоэтажному дому в Днепре. Тогда россия прибегла к очередному — и одному из самых больших по человеческим жертвам — акту агрессии против мирного населения за время полномасштабного вторжения в Украину", — напомнили в генпрокуратуре.

В Генпрокуратуре рассказали, что год назад государство-агрессор сознательно применило неточное оружие для удара по жилым кварталам.

"Это — военное преступление и по Женевским конвенциям, и по Римскому уставу МКС", — сообщили в прокуратуре.

За это преступление было объявлено подозрение командиру 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВС РФ.

годовщина
Спасательные работы на месте попадания. Фото: Офис Генпрокурора
годовщина
Тушение пожара на месте попадания. Фото: Офис Генпрокурора
годовщина
Работник полиции на месте попадания. Фото: Офис Генпрокурора

Жертвы русского удара

В результате этого преступления погибли 40 взрослых и шестеро детей. Кроме того, 79 жителей дома получили ранения.

"Через год после трагедии на остановке напротив — детские игрушки и флаги, которые принесли в память о погибших", — добавили в прокуратуре.

теракт
Игрушки и флаги на остановке возле разрушенного дома. Фото: Офис Генпрокурора

Напомним, что год назад, 14 января, российские захватчики ударили в жилой дом в Днепре. В результате попадания ракеты полностью разрушен подъезд многоквартирного дома.

террористы
Днепр
Украина
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Россия

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