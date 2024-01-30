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РФ ночью атаковала Украину беспилотниками — сколько целей удалось сбить

30 января 2024 08:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
РФ ночью атаковала Украину беспилотниками — сколько целей удалось сбить
Работа ПВО по дрону. Иллюстративное фото: REUTERS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики ночью атаковали Украину 35 ударными БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны удалось уничтожить 15 вражеских целей.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Так, россияне осуществляли запуски дронов "шахед" с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск в РФ и Чауда в Крыму.

Также враг атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 Донетчину.

Украинскими силами ПВО уничтожены 15 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

В Воздушных силах объяснили, что часть ударных дронов враг направил по прифронтовым территориям, чтобы поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты вблизи линии фронта.

Известно, что для отражения воздушного нападения ВСУ привлекли авиацию, ракетные зенитные подразделения и мобильные огневые группы.

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Сбитые воздушные цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, что на приграничные Черниговской области российские оккупанты атаковали автомобиль с людьми. Враг использовал дрон, с которого сбросил взрывной предмет.

Также мы писали, что на Днепропетровщине взрывотехники успешно нейтрализовали три беспилотника противника, атаковавших следственно-оперативную группу полиции. При этом регион ежедневно страдает от ударов вражеских ударных дронов.

беспилотники
ПВО
дроны
война в Украине
атака

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