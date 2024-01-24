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РФ вывела в Черное море ракетоноситель — сколько "Калибров" наготове

24 января 2024 03:15
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
РФ вывела в Черное море ракетоноситель — сколько "Калибров" наготове
Корабль в Черном море. Фото: Генштаб ВСУ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Российская оккупационная армия вывела в Черное море подлодку. Количество вражеских ракетоносителей увеличилось до трех.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

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РФ вывела подводный ракетоноситель в Черное море

Россия вывела на боевое дежурство еще одну вражескую лодку, существенно увеличив количество ракетоносителей "Калибров".

"В Черном море количество вражеских ракетоносителей увеличилось до трех. На боевое дежурство выведена еще одна подводная лодка. Таким образом, малый ракетный корабль и две подводные лодки имеют суммарное снаряжение в 16 "Калибров", — говорится в сообщении Сил обороны юга.

В Силах обороны говорят, что ответные действия направлены на усиление ракетной угрозы в Черном море.

Ранее мы писали, что 23 января, в Черном море постепенно заканчивается продолжительное ненастье и шторм, которые мешали оккупантам восстановить полноценное боевое дежурство. В настоящее время россияне вывели на рейд дополнительный подводный ракетоноситель, что увеличило количество "Калибров".

Черное море
непогода
корабль
калибры

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