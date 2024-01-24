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РФ вивела у Чорне море ракетоносій — скільки "Калібрів" напоготові

24 січня 2024 03:15
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
РФ вивела у Чорне море ракетоносій — скільки "Калібрів" напоготові
Корабель у Чорному морі. Фото: Генштаб ЗСУ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Російська окупаційна армія вивела у Чорне море підводний човен. Кількість ворожих ракетоносіїв збільшилася до трьох.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України у Telegram.

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РФ вивела підводний ракетоносій у Чорне море

Росія вивела на бойове чергування ще один ворожий човен, суттєво збільшивши кількість ракетоносіїв "Калібрів".

"У Чорному морі кількість ворожих ракетоносіїв збільшилася до трьох. На бойове чергування виведено ще один підводний човен. Таким чином, малий ракетний корабель і два підводні човни мають сумарне спорядження в 16 "Калібрів", — йдеться в повідомленні Сил оборони півдня.

У Силах оборони кажуть, що відповідні дії спрямовані на посилення ракетної загрози у Чорному морі.

Раніше ми писали, що 23 січня, у Чорному морі поступово закінчується тривала негода та шторм, які заважали окупантам відновити повноцінне бойове чергування. Наразі росіяни вивели на рейд додатковий підводний ракетоносій, що збільшило кількість "Калібрів". 

Чорне море
негода
корабель
калібри

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