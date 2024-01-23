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РФ разбирает холодильники на запчасти для своего оружия, — Британия в ООН

23 января 2024 10:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
РФ разбирает холодильники на запчасти для своего оружия, — Британия в ООН
Постоянный представитель Великобритании при ООН Джеймс Кариуки. Фото: twitter/JamesKariuki_UN
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россия потеряла большую часть территорий, которую захватила с февраля 2022 года. А оборонный комплекс страны-агрессора оскудел так, что она вынуждена разбирать холодильники на запчасти для своего оружия и просить его у КНДР.

Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ООН Джеймс Кариуки на заседании Совета Безопасности ООН.

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РФ разбирает холодильники на запчасти для оружия

Кариуки отметил, что из-за начала войны в Украине Россия обросила модернизацию своей армии на 18 лет назад. Сейчас российский оборонный комплекс РФ разбирает холодильники на запчасти для оружия и просит боеприпасы у КНДР.

"Теперь Россия разбирает холодильники на запчасти. Она заказывает оружие у КНДР, в нарушение многочисленных резолюций, согласованных в этом зале, по указанию министра иностранных дел России. Покупая и используя иранские беспилотники, оба государства нарушают резолюцию Совета безопасности", — говорится в сообщении.

Постоянный представитель Британии при ООН также удивлен, что в Российской Федерации властвует диктаторский режим. Он подчеркнул, что там разбойным путем разгоняют все акции протеста против войны, преследуют журналистов, не дают права голоса семьям погибших военных, и все это не имеет никакого смысла.

"И ради чего? Чтобы потерять более половины захваченных с февраля 2022 года земель и пятую часть своего Черноморского флота? Чтобы ее экономика потеряла более 400 миллиардов долларов из-за санкций, а сотни тысяч молодых россиян эмигрировали в поисках лучшего будущего?" — спросил он.

Напомним, недавно украинские военные уничтожили редкую российскую санитарную бронемашину тактического звена ЗСА-Т в Луганской области. На эту операцию бойцы ВСУ потратили несколько ударных беспилотников.

оружие
холодильник
Великобритания
война в Украине
Россия

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