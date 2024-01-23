РФ розбирає холодильники на запчастини для своєї зброї, — Британія в ООН
Наразі Росія втратила більшу частину територій, яку захопила з лютого 2022 року. А оборонний комплекс країни-агресора збіднів так, що вона змушена розбирати холодильник на запчастини для своєї зброї та просити її в КНДР.
Про це заявив постійний представник Великої Британії при ООН Джеймс Каріукі на засіданні Ради Безпеки ООН.
РФ розбирає холодильники на запчастини для зброї
Каріукі зазначив, що через початок війни в Україні Росія відкинула модернізацію своєї армії на 18 років назад. Зараз російський оборонний комплекс РФ розбирає холодильники на запчастини для своєї зброї та просить боєприпаси у КНДР.
"Тепер Росія розбирає холодильники на запчастини. Вона замовляє зброю у КНДР, в порушення численних резолюцій, узгоджених в цьому залі, за вказівкою міністра закордонних справ Росії. Купуючи і використовуючи іранські безпілотники, обидві держави порушують резолюцію Ради безпеки", — йдеться у повідомленні.
Постійний представник Британії при ООН також здивований, що в Російській Федерації панує диктаторський режим. Він наголосив, що там розбійним шляхом розганяють усі акції протестів проти війни, переслідують журналістів, не дають права голосу сім'ям загиблих військових, і все це не має ніякого сенсу.
"І заради чого? Щоб втратити більш ніж половину захоплених з лютого 2022 року земель і п'яту частину свого Чорноморського флоту? Щоб її економіка втратила понад 400 мільярдів доларів через санкції, а сотні тисяч молодих росіян емігрували в пошуках кращого майбутнього?" — запитав він.
Нагадаємо, нещодавно українські військові знищили рідкісну російську санітарну бронемашину тактичної ланки ЗСА-Т у Луганській області. На цю операцію бійці ЗСУ витратили декілька ударних безпілотників.
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