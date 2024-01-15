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РФ, несмотря на санкции, до сих пор получает оборудование для оборонки от Финляндии, — Yle

15 января 2024 16:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
РФ, несмотря на санкции, до сих пор получает оборудование для оборонки от Финляндии, — Yle
Российский завод по производству танков. Иллюстративное фото: rbc.ru
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Стало известно, что некоторые компании Финляндии до сих пор имеют связи с Россией. Они связаны с российскими силовыми структурами и поставляют необходимое оборудование и компоненты для российского оборонно-промышленного комплекса. Предприятия уже привлекли внимание правоохранителей благодаря своему сотрудничеству со страной-агрессоркой и обходу санкции против России.

Об этом сообщает Yle.

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Снабжение компонентов для российского ОПК

По данным расследования, 20 финских компаний экспортировали в РФ оборудование для ОПК. Это небольшие логистические фирмы, а их владельцы связаны с Россией. Они работают на складах и в небольших офисах, особенно на юго-востоке Финляндии, у восточной границы, где есть аэропорт и крупные логистические центры.

Одной из таких компаний является фирма, работающая в районе Лаппеенранты. Россия получала от нее датчики, дизельные двигатели, топливные насосы, запчасти, используемые в коробках автомобилей.

В расследовании отмечено, что такие компоненты были найдены в российской технике, которую страна использовала для войны в Украине. Эти запчасти относятся к списку санкций.

"Двое клиентов этой фирмы имеют связи с ФСБ — это следует из публичных данных о российских закупках. Одна из компаний-клиентов даже публиковала у себя на сайте благодарность от ФСБ за хорошее сотрудничество. От общения с журналистами в офисе фирмы отказались", — указано в расследовании.

Компания также поставляла оптическое и электронное оборудование, металлообрабатывающее оборудование.

Финские компании фигурируют в уголовных производствах

Как указывают в издании, в отношении четырех предприятий уже открыты уголовные производства. Две фирмы попали под санкции США в прошлом году. Причиной тому стал именно экспорт оборудования в РФ и использование финских компонентов в российских беспилотниках.

Известно, что владелец одной из фирм является французом и резидентом Финляндии. Правоохранители уже взяли его под арест и сообщили о подозрении в нарушении санкций.

Напомним, в Финляндии планируется запретить импорт российского сжиженного газа. Соответствующее решение правительство страны введет уже в следующем году.

Добавим, за январь-октябрь 2023 года объем российского импорта военных товаров достиг почти 9 миллиардов долларов. Это всего на 10% меньше, чем до полномасштабного вторжения России в Украину.

санкции против России
санкции
война
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Финляндия
оборонная сфера
Россия

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