РФ, попри санкції, досі отримує обладнання для оборонки від Фінляндії, — Yle

Російський завод з виготовлення танків. Ілюстративне фото: rbc.ru

Стало відомо, що деякі компанії Фінляндії досі мають зв'язки з Росією. Вони пов'язані з російськими силовими структурами та постачають необхідне обладнання і компоненти для російського оборонно-промислового комплексу. Підприємства вже привернули увагу правоохоронців, завдяки своїй співпраці з країною-агресоркою і обходу санкції проти Росії.

Про це повідомляє Yle.

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Постачання компонентів для російського ОПК

За даними розслідування, 20 фінських компаній експортували до РФ обладнання для ОПК. Це невеликі логістичні фірми, а їхні власники пов'язані з Росією. Вони працюють на складах і в невеликих офісах, особливо на південному сході Фінляндії, поблизу східного кордону, де є аеропорт і великі логістичні центри.

Однією з таких компаній є фірма, що працює в районі Лаппеенранти. Росія отримувала від неї датчики, дизельні двигуни, паливні помпи, запчастини, що використовуються у коробках передач автомобілів.

У розслідуванні зазначено, що такі компоненти були знайдені у російській техніці, яку країна використовувала для війни в Україні. Ці запчастини належать до списку санкцій.

"Двоє клієнтів цієї фірми мають зв’язки з ФСБ — це випливає з публічних даних про російські закупівлі. Одна з компаній-клієнтів навіть публікувала у себе на сайті подяку від ФСБ за гарну співпрацю. Від спілкування з журналістами в офісі фірми відмовилися", — говориться в розслідуванні.

Зазначається, що компанії також постачали оптичне та електронне обладнання, металообробне обладнання.

Фінські компанії фігурують у кримінальних провадженнях

Як зазначають у виданні, щодо чотирьох підприємств вже відкриті кримінальні провадження. Дві фірми потрапили під санкції США торік. Причиною цьому став саме експорт обладнання до РФ та використання фінських компонентів у російських безпілотниках.

Наразі відомо, що власник однієї з фірм є французом та резидентом Фінляндії. Правоохоронці вже взяли його під арешт та повідомили про підозру у порушенні санкцій.

Нагадаємо, у Фінляндії планують заборонити імпорт російського зрідженого газу. Відповідне рішення уряд країни запровадить вже з наступного року.

Додамо, упродовж січня-жовтня 2023 року обсяг російського імпорту військових товарів сягнув майже 9 мільярдів доларів. Це лише на 10% менше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.