РФ готовит новое наступление — в ISW рассказали, будут ли изменения на фронте

Российские военные на фронте. Фото: росСМИ

Российская армия, вероятно, готовит новое контрнаступление на востоке и юге Украины. Однако оккупанты не могут совершить какие-либо значительные прорывы из-за нехватки личного состава.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказали, что россияне, вероятно, готовят новое контрнаступление на юге и востоке Украины, они ждут пока замерзнет землю для движения военной техники. Прогнозируется, что россияне пойдут в наступление в период с 12 января по 2 февраля.

Однако российский литературовед и историк Сергей Переслегин заявляет, что РФ следует волноваться, что она начала свое наступление несвоевременно, поскольку у оккупационной армии недостаточно живой силы для проведения широкомасштабного наступления. Однако один из российских военных обозревателей заявил, что количество военного персонала на линии фронта позволяет российским силам проводить локальные тактические маневры, но вряд ли будет способствовать значимым с оперативной точки зрения "прорывам".

Бывший руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 14 января заявил, что линия фронта на западе Запорожской области "гудит, как пчелиный улей" из-за большого количества постоянно работающих украинских беспилотников. Рогозин утверждал, что украинские силы выделяют шесть беспилотников для ударов по каждой ценной цели в западной части Запорожской области и что интенсивное использование украинских беспилотников затрудняет ротацию российского персонала.

"Ранее ISW оценивало, что низкие температуры в Украине сейчас, вероятно, сдерживают операции на фронте, но, вероятно, создадут более благоприятный рельеф для механизированных маневров, поскольку земля замерзнет в ближайшие недели. ISW продолжает оценивать, что российские силы, вероятно, будут пытаться поддерживать или усиливать локализованные наступательные операции по всей восточной Украине, пытаясь перехватить и удержать инициативу вне зависимости от зимней погоды и условий местности. Однако российские войска не смогут осуществить оперативные значительные прорывы", — подытожили аналитики.

Напомним, недавно в Центре противодействия дезинформации опровергли обнародованную информацию британского издания The Telegraph о возможном повторном наступлении армии России на Харьковскую область. Там рассказали, что последние обстрелы региона могут привести к новому наступлению.