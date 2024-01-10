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Рейтинг самых сильных армий мира — на каком месте Украина

10 января 2024 18:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Рейтинг самых сильных армий мира — на каком месте Украина
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Global Fire Power недавно выпустил свой последний индекс военной мощи за 2024 год, который дает комплексный анализ военных возможностей стран на земле, на море и в воздухе. Украина заняла 18 позицию в рейтинге из 145.

Этот рейтинг был размещен на официальном сайте GFP.

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Рейтинг армий мира

В верхней части списка прочно укрепились такие страны, как США, Россия, Китай, Индия и Южная Корея. 

Израиль занял место во второй десятке, оказавшись на 17 месте, тогда как Иран поднялся на 14 место. Украина заняла 18 место.

Оценка GFP охватывает множество различных элементов военной силы, включая сухопутные, воздушные и морские войска, анализируя более 60 разнообразных параметров. 

Сообщается, что общий рейтинг военной мощи строится на основе анализа более чем 60 категорий, которые влияют на оборонительный потенциал и военную мощь каждой отдельной страны.

Рейтинг Global Firepower
Рейтинг Global Firepower. Фото: скриншот
Рейтинг Global Firepower
Рейтинг Global Firepower. Фото: скриншот

Напомним, что сразу по прибытии мобилизованного в воинскую часть его ждет ряд бюрократических процедур. Речь идет, в частности, об оформлении зарплатных карт, а также о рапорте о вступлении в должность.

Кроме того, после завершения курса молодого бойца мобилизованных отправляют в воинские части. Это может сделать сам учебный центр или представители разных подразделений, которые приезжают в учебные центры.

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