Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Рейтинг найсильніших армій світу — на якому місці Україна arrow

Рейтинг найсильніших армій світу — на якому місці Україна

10 січня 2024 18:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Рейтинг найсильніших армій світу — на якому місці Україна
Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Global Fire Power нещодавно випустив свій останній індекс військової могутності за 2024 рік, який дає комплексний аналіз військових можливостей країн на землі, на морі та у повітрі. Україна посіла 18 позицію у рейтингу зі 145.

Цей рейтинг був розміщений на офіційному сайті GFP.

Читайте також:

Рейтинг армій світу

У верхній частині списку міцно зміцнилися такі країни, як США, Росія, Китай, Індія та Південна Корея.

Ізраїль посів місце у другій десятці, опинившись на 17-му місці, тоді як Іран піднявся на 14 місце. Україна посіла 18-те місце.

Оцінка GFP охоплює безліч різних елементів військової сили, включаючи сухопутні, повітряні та морські війська, аналізуючи понад 60 різноманітних параметрів.

Повідомляється, що загальний рейтинг військової могутності будується на основі аналізу більш ніж 60 категорій, які впливають на оборонний потенціал та військову міць кожної окремої країни.

Рейтинг Global Firepower
Рейтинг Global Firepower. Фото: скриншот
Рейтинг Global Firepower
Рейтинг Global Firepower. Фото: скриншот

Нагадаємо, що відразу після прибуття мобілізованого до військової частини на нього чекає низка бюрократичних процедур. Йдеться, зокрема, про оформлення зарплатних карток, а також про рапорт про вступ на посаду.

Крім того, після завершення курсу молодого бійця мобілізованих відправляють до військових частин. Це може зробити сам навчальний центр чи представники різних підрозділів, які приїжджають до навчальних центрів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі