Рейтинг найсильніших армій світу — на якому місці Україна

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

Global Fire Power нещодавно випустив свій останній індекс військової могутності за 2024 рік, який дає комплексний аналіз військових можливостей країн на землі, на морі та у повітрі. Україна посіла 18 позицію у рейтингу зі 145.

Цей рейтинг був розміщений на офіційному сайті GFP.

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У верхній частині списку міцно зміцнилися такі країни, як США, Росія, Китай, Індія та Південна Корея.

Ізраїль посів місце у другій десятці, опинившись на 17-му місці, тоді як Іран піднявся на 14 місце. Україна посіла 18-те місце.

Оцінка GFP охоплює безліч різних елементів військової сили, включаючи сухопутні, повітряні та морські війська, аналізуючи понад 60 різноманітних параметрів.

Повідомляється, що загальний рейтинг військової могутності будується на основі аналізу більш ніж 60 категорій, які впливають на оборонний потенціал та військову міць кожної окремої країни.

Рейтинг Global Firepower. Фото: скриншот

Рейтинг Global Firepower. Фото: скриншот

Нагадаємо, що відразу після прибуття мобілізованого до військової частини на нього чекає низка бюрократичних процедур. Йдеться, зокрема, про оформлення зарплатних карток, а також про рапорт про вступ на посаду.

Крім того, після завершення курсу молодого бійця мобілізованих відправляють до військових частин. Це може зробити сам навчальний центр чи представники різних підрозділів, які приїжджають до навчальних центрів.