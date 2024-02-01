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Счета в Испании и семь квартир — неожиданная декларация Виталия Кима

1 февраля 2024 04:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Счета в Испании и семь квартир — неожиданная декларация Виталия Кима
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: Николаевская ОВА
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким стал широко известен после культового изречения: "Добрый вечер, мы из Украины!". Так, стало известно его декларация.

Об этом пишет TSN.UA.

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Ким пришел к власти по бизнесу.

За 2021 год Виталий Ким получил 708 тысяч гривен зарплаты, а за 2022-й — почти 931 тысячу гривен. Источником его доходов является зарплата и премии главы Николаевской ОВА. Об этом свидетельствуют данные Виталия Кима в Едином государственном реестре деклараций. Также в собственности Кима. есть пять квартир в Николаеве площадью от 49 до 116 квадратных метров, а также 50% прав на квартиру площадью более 102 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Одна из квартир принадлежит Юлии Ким, жене начальника ОВА, площадью более 50 квадратов.

"Сам Ким еще владеет нежилым помещением площадью 293 кв. м. Эта же недвижимость была указана и в декларации за 2021 год. В собственности есть автомобиль Mercedes-Benz Е200 2015 года выпуска, также он арендует у компании "Монолит" Volkswagen Touareg R-Line . А его жена Юлия Ким владеет Subaru XV. В этом разделе также без изменений за год", — говорится в декларации.

В то же время супруга главы ОВА Юлия Ким в 2021 году заработала 1 миллион 283 тысячи гривен дохода от предпринимательской деятельности и работы в компании "Охотник Николаев".

"В 2022 году она получила более 65 тысяч гривен зарплаты от "Охотника Николаев". А еще в том же году Юлия Ким получила от мужчины подарок — часы Hublot стоимостью почти 439 тысяч гривен. Также Юлия Ким владеет корпоративными правами в фирмах "Дуэт-Плюс", "Медиа Группа". Эти корпоративные права оценили в 840 тысяч гривен", — добавила она.

Напомним, по украинскому законодательству граждане обязаны платить в госбюджет налоги со своих доходов. Известно, кто из украинцев должен обязательно подать декларацию об имущественном положении и доходах за 2023 год.

декларация
Бюджетная декларация
Николаевская область
Виталий Ким

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