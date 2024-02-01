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Рахунки в Іспанії та сім квартир — несподівана декларація Віталія Кіма

1 лютого 2024 04:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Рахунки в Іспанії та сім квартир — несподівана декларація Віталія Кіма
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Миколаївська ОВА
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім став широко відомим після культового вислову: "Доброго вечора, ми з України!". Так, стало відома його декларація.

Про це пише TSN.UA.

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Декларація доходів Кіма

Кім прийшов до влади з бізнесу. 

"За 2021 рік Віталій Кім отримав 708 тисяч гривень зарплати, а за 2022-й — майже 931 тисячу гривень. Джерелом його доходів є зарплата та премії голови Миколаївської ОВА. Про це свідчать дані Віталія Кіма в Єдиному державному реєстрі декларацій. Також у власності Кіма є п’ять квартир у Миколаєві площею від 49 до 116 квадратних метрів, а також 50% прав на квартиру площею у понад 102 квадратні метри", — йдеться у повідомленні.

Одна з квартир належить Юлії Кім, дружині начальника ОВА, площею у понад 50 квадратів.

"Сам Кім ще володіє нежитловим приміщенням площею 293 кв. м. Ця ж нерухомість була вказана і в декларації за 2021 рік. У власності є автомобіль Mercedes-Benz Е200 2015 року випуску, також він орендує у компанії "Моноліт" Volkswagen Touareg R-Line. А його дружина Юлія Кім володіє Subaru XV. В цьому розділі також без змін за рік", — зазначено у декларації.

Водночас дружина голови ОВА Юлія Кім 2021 року заробила 1 мільйон 283 тисячі гривень доходу від підприємницької діяльності та роботи в компанії "Мисливець Миколаїв".

"2022 року вона отримала понад 65 тисяч гривень зарплати від "Мисливця Миколаїв". А ще того ж року Юлія Кім отримала від чоловіка подарунок – годинник Hublot вартістю майже 439 тисяч гривень. Також Юлія Кім володіє корпоративними правами у фірмах "Дует-Плюс", "Медиа Группа". Ці корпоративні права оцінили у 840 тисяч гривень", — додала вона.

Нагадаємо, за українським законодавством, громадяни зобов’язані сплачувати до держбюджету податки зі своїх доходів. Відомо, хто з українців мусить обов’язково подати декларацію про майновий стан та доходи за 2023 рік.

декларація
Бюджетна декларація
Миколаївська область
Віталій Кім

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