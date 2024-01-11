Путин перетягивает мифы о "Великой Отечественной" на войну в Украине — в ISW объяснили зачем

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Кремль пытается использовать миф о Великой Отечественной войне, чтобы подготовить российскую общественность к продолжительной войне в Украине. В то же время это противоречит нынешнему уровню мобилизации России и риторическим попыткам президента РФ Владимира Путина заверить россиян, что война не будет иметь длительного внутреннего влияния.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказали, что издание "Фонтанка" опубликовало интервью с главой комитета Госдумы РФ по обороне Андреем Картаполовым. Он пытался расширить ошибочную аналогию между борьбой Советского Союза против нацистской Германии и неспровоцированным вторжением России в Украину, утверждая, что "Россия образно находится где-то в декабре 1943 года и движется в 1944".

"После оборонной победы в битве под Курском в июле 1943 года советские войска начали серию успешных наступательных операций и к декабрю 1943 достигли берегов Днепра и Киева в Украине. Свою логику Картаполов объяснил тем, что летом 2023 года украинские войска провалили контрнаступление в Запорожской области так же как потери нацистской Германии в боях 1943 года", — говорится в сообщении.

Однако в ISW считают, что аналогия Картаполова бессмысленна, особенно учитывая тот факт, что российские войска не завоевали заметных позиций за последние месяцы, как это сделали советские войска за месяцы до декабря 1943 года.

Интервьюер также спросил Картаполова, предполагает ли его аналогия, что война России в Украине закончится в 2024 году, заставив его признать, что войну России в Украине и Вторую мировую войну нельзя буквально сравнивать. Однако Картаполов продолжал использовать намеки на Вторую мировую войну, чтобы утверждать, что российские военные будут продолжать войну в Украине, пока не установят "флаг над Рейхстагом", то есть полная победа в Украине, которая достигнет всех максималистских целей Путина.

"Нет никаких признаков того, что ошибочные российские сравнения между войной в Украине и Второй мировой войной отражают намерение Кремля перевести Россию на военное положение, отдаленно напоминающее полномасштабную мобилизацию Советского Союза во время Второй мировой войны. Постоянные кремлевские намеки на Вторую мировую войну частично преследуют цель создать совершенно ложное впечатление, что Россия сегодня может содержать своих врагов, полагаясь на массу и вес подавляющей живой силы и техники, как это якобы сделала Красная армия против нацистской Германии", — подытожили аналитики.

Напомним, что недавно в ISW рассказали, что Владимир Путин аргументирует войну в Украине как борьбу РФ против западных стран. Это говорит о том, что он не планирует вести честные переговоры с Украиной и проводит информационную кампанию по убеждению Запада предать Украину посредством переговоров.