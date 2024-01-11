Путін перетягує міфи про "Велику Вітчизняну" на війну в Україні — в ISW пояснили навіщо

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Кремль намагається використати міф про Велику Вітчизняну війну, щоб підготувати російську громадськість до тривалої війни в Україні. Водночас це суперечить нинішньому рівню мобілізації Росії та риторичним спробам президента РФ Володимира Путіна запевнити росіян, що війна не матиме тривалого внутрішнього впливу.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики розповіли, що видання "Фонтанка" опублікувало інтерв’ю з головою комітету Держдуми РФ з оборони Андрієм Картаполовим. Він намагався розширити помилкову аналогію між боротьбою Радянського Союзу проти нацистської Німеччини та неспровокованим вторгненням Росії в Україну, стверджуючи, що "Росія наразі образно перебуває десь у грудні 1943 року та рухається в 1944".

"Після оборонної перемоги в битві під Курськом у липні 1943 року радянські війська розпочали серію успішних наступальних операцій і до грудня 1943 року досягли берегів Дніпра та Києва в Україні. Свою логіку Картаполов пояснив тим, що влітку 2023 року українські війська провалили контрнаступ у Запорізькій області так само як втрати нацистської Німеччини в боях 1943 року", — йдеться у повідомленні.

Однак в ISW вважають, що аналогія Картаполова не має сенсу, особливо враховуючи той факт, що російські війська не завоювали помітних позицій за останні місяці, як це зробили радянські війська за місяці до грудня 1943 року.

Інтерв’юер також запитав Картаполова, чи його аналогія передбачає, що війна Росії в Україні закінчиться у 2024 році, змусивши його визнати, що війну Росії в Україні та Другу світову війну не можна буквально порівнювати. Проте Картаполов продовжував використовувати натяки на Другу світову війну, щоб стверджувати, що російські військові продовжуватимуть війну в Україні, доки не встановлять "прапор над Рейхстагом", тобто повна перемога в Україні, яка досягне всіх максималістських цілей Путіна.

"Немає жодних ознак того, що помилкові російські порівняння між війною в Україні та Другою світовою війною відображають намір Кремля перевести Росію на воєнний стан, який віддалено нагадує повномасштабну мобілізацію Радянського Союзу під час Другої світової війни. Постійні кремлівські натяки на Другу світову війну частково мають на меті створити абсолютно хибне враження, що Росія сьогодні може змести своїх ворогів, покладаючись на масу та вагу переважної живої сили та техніки, як це нібито зробила Червона армія проти нацистської Німеччини", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, нещодавно в ISW розповіли, що Володимир Путін аргументує війну в Україні як боротьбу РФ проти західних країн. Це говорить про те, що він не планує вести чесні перемовини з Україною та проводить інформаційну кампанію щодо переконання Заходу зрадити Україну за допомогою переговорів.