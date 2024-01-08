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Протесты фермеров могут привести Германию к гражданской войне, — Die Welt

8 января 2024 16:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Протесты фермеров могут привести Германию к гражданской войне, — Die Welt
Акции протеста в Германии. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Германия находится "на грани гражданской войны". Это обусловлено массовым протестом фермеров, а также представителями ряда других отраслей, готовых присоединиться.

Об этом сообщает Die Welt.

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Протесты в Германии

С сегодняшнего дня по всей Германии начались протесты фермеров, которые пообещали своей техникой перекрыть выезды.

К митингам уже присоединились дальнобойщики. Ожидается, что со среды забастовка охватит немецкие железные дороги, а также присоединятся представители ресторанной отрасли. Это обусловлено тем, что подъем НДС до 19% подрывает их экономическую модель.

Угроза гражданской войны

Die Welt также отмечает, что Германии грозит объединение различных протестов в одну крупную всеобщую забастовку. Следует обратить внимание, что это запрещено законодательством.

Если это произойдет, то страна приближается к "худшей из возможных ситуаций перед гражданской войной", считают представители СМИ.

Ранее мы сообщали, что больше года в Германии обнаруживают движение неизвестных беспилотников над полигонами и казармами Бундесвера, где проходят обучение украинские военнослужащие. По информации немецкого министерства обороны, военные не сбивали никаких пролетавших там БпЛА.

Напомним, что 4 января, Германия обновила список переданной военной помощи для Украины. Киев получил новую зенитную систему Skynex.

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