Протесты фермеров могут привести Германию к гражданской войне, — Die Welt

Акции протеста в Германии. Фото: Reuters

Германия находится "на грани гражданской войны". Это обусловлено массовым протестом фермеров, а также представителями ряда других отраслей, готовых присоединиться.

Об этом сообщает Die Welt.

Читайте также:

Протесты в Германии

С сегодняшнего дня по всей Германии начались протесты фермеров, которые пообещали своей техникой перекрыть выезды.

К митингам уже присоединились дальнобойщики. Ожидается, что со среды забастовка охватит немецкие железные дороги, а также присоединятся представители ресторанной отрасли. Это обусловлено тем, что подъем НДС до 19% подрывает их экономическую модель.

Угроза гражданской войны

Die Welt также отмечает, что Германии грозит объединение различных протестов в одну крупную всеобщую забастовку. Следует обратить внимание, что это запрещено законодательством.

Если это произойдет, то страна приближается к "худшей из возможных ситуаций перед гражданской войной", считают представители СМИ.

Ранее мы сообщали, что больше года в Германии обнаруживают движение неизвестных беспилотников над полигонами и казармами Бундесвера, где проходят обучение украинские военнослужащие. По информации немецкого министерства обороны, военные не сбивали никаких пролетавших там БпЛА.

Напомним, что 4 января, Германия обновила список переданной военной помощи для Украины. Киев получил новую зенитную систему Skynex.