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Протести фермерів можуть привести Німеччину до громадянської війни, — Die Welt

8 січня 2024 16:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Протести фермерів можуть привести Німеччину до громадянської війни, — Die Welt
Акції протесту у Німеччині. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Німеччина перебуває "на межі громадянської війни". Це зумовлено масовим протестом фермерів, а також представниками ряду інших галузей, які готові долучитися.

Про це повідомляє Die Welt.

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Протести у Німеччині

З сьогоднішньго дня по усій Німеччині почалися протести фермерів, які своєю технікою пообіцяли перекрити виїзди.

До мітингів уже приєдналися далекобійники. Очікується, що з середи страйк охопить німецькі залізниці, а також долучаться представники ресторанної галузі. Це зумовлено тим, що підйом ПДВ до 19% підриває їхню економічну модель.

Загроза громадянської війни

Die Welt також зазначає, що Німеччині загрожує об'єднання різних протестів в один великий загальний страйк. Варто звернути увагу, що це заборонено законодавством.

Якщо це станеться, то країна наближається до "найгіршої з можливих ситуацій перед громадянською війною", вважають представники ЗМІ.

Раніше ми повідомляли, що понад рік у Німеччині виявляють рух невідомих безпілотників над полігонами та казармами Бундесверу, де проходять навчання українські військовослужбовці. За інформацією німецького міністерства оборони, військові не збивали жодних БпЛА, які там пролітали. 

Нагадуємо, що 4 січня, Німеччина оновила список переданої військової допомоги для України. Київ отримав нову зенітну систему Skynex.

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