Протести фермерів можуть привести Німеччину до громадянської війни, — Die Welt

Акції протесту у Німеччині. Фото: Reuters

Німеччина перебуває "на межі громадянської війни". Це зумовлено масовим протестом фермерів, а також представниками ряду інших галузей, які готові долучитися.

Про це повідомляє Die Welt.

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Протести у Німеччині

З сьогоднішньго дня по усій Німеччині почалися протести фермерів, які своєю технікою пообіцяли перекрити виїзди.

До мітингів уже приєдналися далекобійники. Очікується, що з середи страйк охопить німецькі залізниці, а також долучаться представники ресторанної галузі. Це зумовлено тим, що підйом ПДВ до 19% підриває їхню економічну модель.

Загроза громадянської війни

Die Welt також зазначає, що Німеччині загрожує об'єднання різних протестів в один великий загальний страйк. Варто звернути увагу, що це заборонено законодавством.

Якщо це станеться, то країна наближається до "найгіршої з можливих ситуацій перед громадянською війною", вважають представники ЗМІ.

Раніше ми повідомляли, що понад рік у Німеччині виявляють рух невідомих безпілотників над полігонами та казармами Бундесверу, де проходять навчання українські військовослужбовці. За інформацією німецького міністерства оборони, військові не збивали жодних БпЛА, які там пролітали.

Нагадуємо, що 4 січня, Німеччина оновила список переданої військової допомоги для України. Київ отримав нову зенітну систему Skynex.