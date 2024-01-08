Протести фермерів можуть привести Німеччину до громадянської війни, — Die Welt
Німеччина перебуває "на межі громадянської війни". Це зумовлено масовим протестом фермерів, а також представниками ряду інших галузей, які готові долучитися.
Про це повідомляє Die Welt.
Протести у Німеччині
З сьогоднішньго дня по усій Німеччині почалися протести фермерів, які своєю технікою пообіцяли перекрити виїзди.
До мітингів уже приєдналися далекобійники. Очікується, що з середи страйк охопить німецькі залізниці, а також долучаться представники ресторанної галузі. Це зумовлено тим, що підйом ПДВ до 19% підриває їхню економічну модель.
Загроза громадянської війни
Die Welt також зазначає, що Німеччині загрожує об'єднання різних протестів в один великий загальний страйк. Варто звернути увагу, що це заборонено законодавством.
Якщо це станеться, то країна наближається до "найгіршої з можливих ситуацій перед громадянською війною", вважають представники ЗМІ.
Раніше ми повідомляли, що понад рік у Німеччині виявляють рух невідомих безпілотників над полігонами та казармами Бундесверу, де проходять навчання українські військовослужбовці. За інформацією німецького міністерства оборони, військові не збивали жодних БпЛА, які там пролітали.
Нагадуємо, що 4 січня, Німеччина оновила список переданої військової допомоги для України. Київ отримав нову зенітну систему Skynex.
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