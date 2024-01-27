Пограничники спасли уклониста из Тисы

Пограничники и спасенный мужчина. Фото: скриншот с видео

Пограничники вытащили из Тисы мужчину, пытавшегося попасть в Венгрию. Он не учел, что река достаточно опасна, потому оказался в опасности.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Спасение мужчины с Тисы

Мужчина самостоятельно проложил маршрут в Венгрию, используя навигационное приложение. При его попытке незаконно пересечь границу течение Тисы сбило его с ног и унесло в неизвестном направлении.

"Все, что смог сделать молодой человек, — ухватиться за ветки на берегу реки и вызвать спасательные службы", — говорится в сообщении.

Пограничники помогли мужчине выбраться из воды, доставили в подразделение и согрели.

Напомним, пограничники Мукачевского отряда разоблачили четырех уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь границу. Четверо дончан и двое жителей Ровенщины хотели в обход пунктов пропуска добраться до соседней Венгрии.

Также мы писали, что на Буковине задержали уклонистов и водителя, который пытался провезти нарушителей в объезд пунктов пропуска. Отмечается, что местный таксист отвозил двух мужчин, которые заплатили по две тысячи евро за нелегальное пересечение границы.

Добавим, на Закарпатье задержали трех мужчин, которые собирались переплыть реку Тиса, чтобы добраться до Венгрии. За такие услуги они заплатили переправителю по четыре тысячи долларов.