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Прикордонники врятували ухилянта з Тиси

27 січня 2024 16:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прикордонники врятували ухилянта з Тиси
Прикордонники та врятований чоловік. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Прикордонники витягли з Тиси чоловіка, який намагався потрапити до Угорщини. Він не врахував, що річка досить небезпечна, тому опинився у небезпеці.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Чоловік самостійно проклав маршрут до Угорщини, використовуючи навігаційний додаток. Під час спроби незаконно перетнути кордон течія Тиси збила його з ніг та понесла у невідомому напрямку. 

"Все, що зміг зробити молодик, — вхопитися за гілля на березі річки та викликати рятувальні служби", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники допомогли чоловіку вибратися з води, доставили у підрозділ та зігріли.

Нагадаємо, прикордонники Мукачівського загону викрили чотирьох ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути кордон. Четверо донеччан та двоє жителів Рівненщини хотіли в обхід пунктів пропуску дістатись сусідньої Угорщини.

Також ми писали, що на Буковині затримали ухилянтів та водія, який намагався провезти порушників в об'їзд пунктів пропуску. Зазначається, що місцевий таксист відвозив двох чоловіків, які заплатили по дві тисячі євро за нелегальний перетин кордону.

Додамо, на Закарпатті затримали трьох чоловіків, які збиралися переплисти річку Тиса, аби дістатися до Угорщини. За такі послуги вони заплатили переправнику по чотири тисячі доларів. 

Угорщина
Україна
прикордонники
ухилянти
річка

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