Скрытая мобилизация на ТОТ — как оккупанты готовятся к масштабному призыву

Российские военные на плацу. Фото: росСМИ

Российские захватчики прибегают к проведению скрытой мобилизации на временно оккупированных украинских территориях. Однако призыв в ряды армии РФ может стать масштабным после выборов российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"В рамках принудительной паспортизации россияне заставляют украинцев становиться на регистрацию в фейковые "военнокоматы", при этом отрицая мобилизацию. При становлении на учет на украинцев давят, чтобы они заключали контракт и стали "добровольцами", — говорится в сообщении.

В Центре отметили, что после выборов Путина мобилизация станет масштабной. Поэтому оккупанты требуют у всех мужчин стать на учет.

"Центр национального сопротивления призывает сообщать о работниках "паспортных столов" и "военкомов", чтобы Движение Сопротивления могло сорвать процесс "мобилизации", — добавили в Спротиве.

Напомним, что в Институте изучения войны рассказали, сколько людей мобилизовала Россия для продолжения войны. Официально считается, что они призваны на строковую службу и будут охранять границу между Украиной и Российской Федерацией.

Также мы писали, что в ходе продолжения скрытой мобилизации российские оккупанты формируют новый псевдодобровольческий батальон. В ЦНС отметили, что батальон подчиняется "казацкой бригаде "терек", не имеющей никакого отношения к казакам.