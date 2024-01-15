Премьер Эстонии предостерегла страны ЕС из-за будущей военной угрозы со стороны РФ

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас. Фото: Офис Президента Украины

Европейские страны имеют три года для того, чтобы подготовиться к угрозам со стороны РФ на восточном фланге НАТО. Именно за столько времени Россия станет серьезной военной угрозой для государств ЕС.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, передает The Times.

Читайте также:

Предостережение от премьер-министра Эстонии

Отмечается, что она стала первым лидером члена НАТО, которая отметила, что РФ может стоять за волной сбоев в работе GPS-навигации на юге Балтийского моря.

Тем не менее, Каллас отметила, что это не было специально направлено на членов Североатлантического Альянса.

По ее словам, эстонская разведка уверяет, что через три-пять лет Россия будет представлять серьезную угрозу для восточного фланга стран Альянса.

Единство относительно поддержки Украины

"Это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции по отношению к Украине", — отметила политик.

В свою очередь, в издании The Times говорят, что такой сценарий, вероятно, может произойти из-за заключения перемирия в нашей стране, однако там не уточняют, когда это может произойти.

"С точки зрения стран Балтии у России все еще достаточно сил, чтобы оказывать реальное военное давление в нашем регионе", — добавила Каллас.

Напомним, ранее президент Эстонии Алар Карис во время брифинга с президентом Владимиром Зеленским заявил, что, защищаясь от российской агрессии, Украина не может избежать ударов по территории врага. Поэтому со стороны партнеров не должно быть ограничений по применению оружия, которое передают Украине.