Прем'єрка Естонії застерегла країни ЄС через майбутню військову загрозу з боку РФ

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. Фото: Офіс Президента України

Європейські країни мають три роки для того, аби підготуватися до загроз з боку РФ на східному фланзі НАТО. Саме за стільки часу Росія стане серйозною військовою загрозою для держав ЄС.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, передає The Times.

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Зазначається, що вона стала першим лідером члена НАТО, яка зазначила, що РФ може стояти за хвилею збоїв в роботі GPS-навігації на півдні Балтійського моря.

Проте Каллас наголосила, що це не було спеціально спрямовано на членів Північноатлантичного Альянсу.

За її словами, естонська розвідка запевняє, що за три-п'ять років Росія буде становити серйозну загрозу для східного флангу країн Альянсу.

Єдність щодо підтримки України

"Це буде сильно залежати від того, наскільки нам вдасться зберегти єдність нашої позиції щодо України", — зауважила політик.

Своєю чергою у виданні The Times кажуть, що такий сценарій, ймовірно, може статися через укладення перемир'я в нашій країні, проте там не уточнюють, коли це може відбутися.

"З точки зору країн Балтії, у Росії все ще достатньо сил, щоб реально військово тиснути у нашому регіоні", — додала Каллас.

Нагадаємо, раніше президент Естонії Алар Каріс під час брифінгу з президентом Володимиром Зеленським заявив, що, захищаючись від російської агресії, Україна не може уникнути ударів по території ворога. Тому з боку партнерів не повинно бути обмежень щодо застосування зброї, яку передають Україні.