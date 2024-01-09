Работники ТЦК будут проверять документы и вещи украинцев — что нужно знать

Военный в Украине проверяет авто и личные вещи водителя. Фото: Getty Images

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В некоторых украинских областях вводятся дополнительные меры военного положения, в частности, проверка документов и осмотр вещей граждан. В связи с этим появилась информация, что якобы эти мероприятия уполномочены осуществлять представители ТЦК и СП.

Адвокат Марина Бекало в комментарии для TCH.ua рассказала законны ли такие действия.

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Дополнительные меры военного положения проводят на территории Днепровского и Синельниковского районов Днепропетровщины. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Синельниковского городского совета и на странице Новоалександровской общины Днепровского района в Facebook.

Совместным приказом № 137/0/13-23/4916/189/442:

образована комендатура в Синельниковском районе, руководителем которой назначен начальник Синельниковского районного ТЦК и СП Евгений Шкнай;

образована комендатура в Днепровском районе, комендантом которой назначили Александра Щура;

установлено, срок действия правового режима военного положения, особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств;

введена проверка документов и осмотр вещей у лиц, в порядке, определенном постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2021 г. № 1456;

предоставлено право проверки документов и осмотра вещей у лиц военнослужащим ТЦК и СП.

Кто может осуществлять проверку документов и вещей во время военного положения

Как отметила Бекало, указанный приказ содержит поручение о назначении коменданта, который в свою очередь должен предоставить полномочия на осуществление таких мероприятий исключительно уполномоченным лицам.

Согласно украинскому законодательству, уполномоченными лицами являются представители:

Национальной полиции;

СБУ;

Национальной гвардии;

Госпогранслужбы;

Государственной миграционной службы;

Гостаможслужбы;

Вооруженных сил.

Работник ТЦК разговаривает с военнообязанным в присутствии полицейских. Фото: tulchin-rda.gov.ua

Имеют ли право проверять документы и личные вещи представители ТЦК

Как видно из списка выше, ТЦК и СП не входят в перечень компетентных органов, поэтому военнослужащие ТЦК и СП не могут быть уполномочены на осуществление таких мер правового режима военного положения, как:

проверка документов;

осмотр вещей;

транспортных средств;

багажа и грузов;

служебных помещений;

жилья граждан.

Адвокат подчеркнула, что требование сотрудников ТЦК показать документы во время военного положения является незаконным.

"Если гражданин не совершает никакого правонарушения и не вызывает обоснованных оснований считать, что совершил или намерен совершить правонарушение, или имеет при себе оружие, наркотические вещества и т.п., то проверять документы такого лица не имеют права", — рассказала Марина Бекало.

Порядок, основания проверки документов во время военного положения, а также круг лиц, имеющих на это полномочия, определен Постановлением КМУ от 29 декабря 2021 г. № 1456.

В случае если сотрудники ТЦК требуют показать документы, гражданин имеет право отказаться от такого требования. Если сотрудники ТЦК настаивают на проверке документов, гражданин имеет право вызвать полицию.

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