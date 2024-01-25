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Иск по поводу агрессии в Крыму и на Донбассе — когда Суд ООН объявит решение

25 января 2024 20:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Иск по поводу агрессии в Крыму и на Донбассе — когда Суд ООН объявит решение
Суд ООН. Фото: Facebook/UN
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Международный суд ООН определил дату вынесения решения по иску Украины против России. Он касается нарушения страной-агрессором конвенций о запрещении финансирования терроризма и преодолении всех форм расовой дискриминации.

Об этом пишет УП.

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Так, Украина подала первый межгосударственный иск против России еще в 2017 году из-за агрессии России в Крыму и на Донбассе.

Решение Суда ООН будет объявлено 31 января в 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву).

Украинская сторона отмечает, что Россия нарушила соответствующие конвенции, вооружая вооруженные группировки своих самопровозглашенных "республик" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и политикой этнических групп в оккупированном Крыму.

Как известно, еще в апреле 2017 г. Суд ООН вынес промежуточное решение. Тогда Россию обязали не ограничивать возможности крымских татар сохранять свои представительские институты и обеспечить доступность образования на украинском языке.

А в ноябре 2019 года Суд отклонил все аргументы РФ по поводу юрисдикции суда и приемлемости дела, что на том этапе рассмотрения стало полной победой Украины.

Напомним, что Россия активно использует платформу Совета Безопасности ООН по своим информационным кампаниям. Цель этих действий — убеждение мирового сообщества прекратить поставки вооружений в Украину.

Главный координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Дениз Браун выразила свое осуждение в связи с последней серией ракетных обстрелов российскими силами в украинских городах. При этом представитель ООН призвала Россию прекратить атаки, затрагивающие мирное население.

Крым
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