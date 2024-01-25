Позов щодо агресії в Криму та на Донбасі — коли Суд ООН оголосить рішення

Суд ООН. Фото: Facebook/UN

Міжнародний суд ООН визначив дату для винесення рішення за позовом України проти Росії. Він стосується порушення країною-агресором конвенцій про заборону фінансування тероризму й подолання всіх форм расової дискримінації.

Про це пише УП.

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Так, Україна подала перший міждержавний позов проти Росії ще у 2017 році — через агресію Росії в Криму та на Донбасі.

Зазначається, що рішення Суду ООН буде оголошене 31 січня о 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом).

Українська сторона зазначає, що Росія порушила відповідні конвенції, озброюючи збройні угруповання своїх самопроголошених "республік" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та політикою щодо етнічних груп в окупованому Криму.

Як відомо, ще у квітні 2017 року Суд ООН виніс проміжне рішення. Тоді Росію зобов'язали не обмежувати можливості кримських татар зберігати свої представницькі інституції та забезпечити доступність освіти українською мовою.

А у листопаді 2019 року Суд відхилив усі аргументи РФ щодо юрисдикції суду та прийнятності справи, що на тому етапі розгляду стало повною перемогою України.

Нагадаємо, що Росія активно використовує платформу Ради Безпеки ООН щодо своїх інформаційних кампаній. Ціль цих дій — переконання світової спільноти припинити постачання озброєнь в Україну.

Крім того, головний координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун висловила своє засудження у зв'язку з останньою серією ракетних обстрілів російськими силами в українських містах. При цьому представник ООН закликала Росію припинити атаки, які торкаються мирного населення.