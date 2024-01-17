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Повторная воздушная тревога – в каких областях объявили опасность

17 января 2024 02:07
обновлено: 02:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторная воздушная тревога сейчас 17 января - в каких областях есть опасность баллистики
Запуск ракеты в ночное небо. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 17 января, объявлена повторно. Об угрозе применения баллистики предупреждают живущих в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях украинцев.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Повторная воздушная тревога сейчас 17 января

Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в ряде областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога охватила следующие области:

  • Харьковскую,
  • Днепропетровске,
  • Донецк,
  • Запорожская,
  • Херсонскую,
  • Николаевскую,
  • Одесский.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня 17 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:15. В ряде областей объявили отбой опасности ударных БПЛА.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня 17 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:18. Воздушная тревога снова поползла по областям. По данным воздушных сил, в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях угроза применения баллистики.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня 17 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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