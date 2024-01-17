Повторная воздушная тревога сейчас 17 января - в каких областях есть опасность баллистики

Повторная воздушная тревога – в каких областях объявили опасность
Воздушная тревога в Украине сейчас, 17 января, объявлена повторно. Об угрозе применения баллистики предупреждают живущих в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях украинцев.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Повторная воздушная тревога сейчас 17 января
Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в ряде областей.
В настоящее время воздушная тревога охватила следующие области:
- Харьковскую,
- Днепропетровске,
- Донецк,
- Запорожская,
- Херсонскую,
- Николаевскую,
- Одесский.
Обновлено 02:15. В ряде областей объявили отбой опасности ударных БПЛА.
Обновлено 02:18. Воздушная тревога снова поползла по областям. По данным воздушных сил, в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях угроза применения баллистики.
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