Повторная воздушная тревога сейчас 17 января - в каких областях есть опасность баллистики

Запуск ракеты в ночное небо. Фото: REUTERS

Воздушная тревога в Украине сейчас, 17 января, объявлена повторно. Об угрозе применения баллистики предупреждают живущих в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях украинцев.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Повторная воздушная тревога сейчас 17 января

Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в ряде областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога охватила следующие области:

Харьковскую,

Днепропетровске,

Донецк,

Запорожская,

Херсонскую,

Николаевскую,

Одесский.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:15. В ряде областей объявили отбой опасности ударных БПЛА.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:18. Воздушная тревога снова поползла по областям. По данным воздушных сил, в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях угроза применения баллистики.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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