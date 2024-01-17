Повторна повітряна тривога зараз 17 січня — в яких областях є небезпека балістики

Запуск ракети в нічне небо. Фото: REUTERS

Повітряна тривога в Україні зараз, 17 січня, оголошена повторно. Про загрозу застосування балістики попереджають українців, що живуть у Запорізькій, Дніпропетровській і Донецькій областях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння в низці областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога охопила такі області:

Харківську,

Дніпропетровську,

Донецьку,

Запорізьку,

Херсонську,

Миколаївську,

Одеську.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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