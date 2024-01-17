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Повторна повітряна тривога — в яких областях оголосили небезпеку

17 січня 2024 02:07
оновлено: 02:47
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Інна Буряк
редактор
Повторна повітряна тривога зараз 17 січня — в яких областях є небезпека балістики
Запуск ракети в нічне небо. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 17 січня, оголошена повторно. Про загрозу застосування балістики попереджають українців, що живуть у Запорізькій, Дніпропетровській і Донецькій областях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повторна повітряна тривога зараз 17 січня

Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння в низці областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога охопила такі області:

  • Харківську,
  • Дніпропетровську,
  • Донецьку,
  • Запорізьку,
  • Херсонську,
  • Миколаївську,
  • Одеську.
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні 17 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:15. У низці областей оголосили відбій небезпеки ударних БпЛА.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні 17 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:18. Повітряна тривога знову поповзла областями. За даними Повітряних сил, у Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях загроза застосування балістики.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні 17 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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