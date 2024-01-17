Повторна повітряна тривога зараз 17 січня — в яких областях є небезпека балістики

Повторна повітряна тривога — в яких областях оголосили небезпеку
Повітряна тривога в Україні зараз, 17 січня, оголошена повторно. Про загрозу застосування балістики попереджають українців, що живуть у Запорізькій, Дніпропетровській і Донецькій областях.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повторна повітряна тривога зараз 17 січня
Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння в низці областей.
Наразі повітряна тривога охопила такі області:
- Харківську,
- Дніпропетровську,
- Донецьку,
- Запорізьку,
- Херсонську,
- Миколаївську,
- Одеську.
Оновлено 02:15. У низці областей оголосили відбій небезпеки ударних БпЛА.
Оновлено 02:18. Повітряна тривога знову поповзла областями. За даними Повітряних сил, у Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях загроза застосування балістики.
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