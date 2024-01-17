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Воздушная тревога продолжается – очередная группа БпЛА на подлете к одной из областей

17 января 2024 01:24
обновлено: 01:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога продолжается – очередная группа БпЛА на подлете к одной из областей
Беспилотники в воздухе. Фото: Одесский двор
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 17 января, продолжается. "Покраснела" Одесская область. Также в опасности – Николаевская и Херсонская.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, юг охватила опасность. Среди "красных" областей:

Карта воздушных тревог в Украине сегодня 17 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:29. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и области находиться в укрытиях до объявления отбоя угрозы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

Обновлено 01:31. Ряд областей, в частности Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой под угрозой применения баллистического вооружения.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушных тревог в Украине сегодня 17 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:34. Воздушные силы призывают жителей Одессы оставаться в укрытиях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...

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