Воздушная тревога продолжается – очередная группа БпЛА на подлете к одной из областей
Воздушная тревога в Украине сейчас, 17 января, продолжается. "Покраснела" Одесская область. Также в опасности – Николаевская и Херсонская.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Украинские защитники предупреждают о еще одной группе беспилотников, которая направляется в Одесскую область из Черного моря.
Таким образом, юг охватила опасность. Среди "красных" областей:
Обновлено 01:29. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и области находиться в укрытиях до объявления отбоя угрозы.
Обновлено 01:31. Ряд областей, в частности Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой под угрозой применения баллистического вооружения.
Обновлено 01:34. Воздушные силы призывают жителей Одессы оставаться в укрытиях.
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